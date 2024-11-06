依然难分伯仲！郑州洛阳城际棋友对抗赛收枰

由河南省围棋协会主办的郑州洛阳城际棋友对抗赛23日在郑州建彰围棋博物馆收枰，经过两天3轮比赛，两队再次战成平手。

由河南省围棋协会主办的郑州洛阳城际棋友对抗赛23日在郑州建彰围棋博物馆收枰，经过两天3轮比赛，两队再次战成平手。

双方棋友本月上旬曾在洛阳进行3轮10人对10人的团体对抗赛，结果双方各胜1轮后，决胜轮战成5∶5平，握手言和。此次在郑州再次交锋，双方都格外重视，各自在全市遴选了精兵强将，参赛人员以50岁以上中老年棋手为主，洛阳队派出了老棋王关宏6段等强手，郑州队也派出王峥增6段等名将。双方进行了3轮16人对16人的团体对抗赛，在各胜1轮之后，23日上午的决胜轮双方再次戏剧性地以8∶8战成平手，难分伯仲。

河南省围棋协会抖音号对每轮比赛都进行了现场直播。双方约定，郑州洛阳城际棋友对抗赛将延续下去，成为两个城市棋友每年互访的传统赛事。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 涂晓洛 文/图）