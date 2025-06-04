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解码中国都城形制之源！汉魏洛阳故城遗址博物馆5日试开放
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　　在司马光"若问古今兴废事，请君只看洛阳城"的千年诗意见证下，承载1600年历史风云的汉魏洛阳故城遗址博物馆将于5日试开放。作为国家首批重要大遗址保护工程与洛阳"五大都城遗址博物馆群"的核心项目，这座以"中""和""同"为核心理念的国家级博物馆，将系统展示60年考古研究成果，通过沉浸式展陈再现中国古代都城的巅峰典范。

　　考古发掘六十载 唤醒汉魏洛阳城

　　自1962年起，中国社会科学院考古研究所开始对汉魏洛阳城遗址进行科学系统的考古发掘与研究工作。60年来，在几代考古工作者的接续努力下，饱经沧桑、深埋于黄土之下的汉魏洛阳城逐渐“醒来”，成为目前考古资料最为丰富的古代都城遗址。

　　1961年，国务院公布汉魏洛阳城为第一批全国重点文物保护单位。

　　1962年，中国考古工作者对汉魏洛阳城遗址进行全面考古发掘。

　　2006年，《洛阳市汉魏故城保护条例》出台，为汉魏洛阳城遗址的保护提供了法律依据。

　　2010年，汉魏洛阳城遗址入选国家考古遗址公园立项名单。

　　2014年，汉魏洛阳城遗址列入世界文化遗产“丝绸之路”名录。

　　2021年，汉魏洛阳城遗址入选中国“百年百大考古发现”。

　　2023年，汉魏洛阳城遗址博物馆建设项目初步设计的批复。

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来源： 洛阳网    2025-06-04 08:50 [ 责任编辑：孙阳丹 ] 返回洛阳网首页>>
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