今日！西安交通大学第二附属医院洛阳医院（伊滨院区）全面开诊【视频】

23日，西安交通大学第二附属医院洛阳医院(伊滨院区)正式开诊，将进一步优化洛阳医疗资源布局，提升区域医疗服务能力，为洛阳及周边地区居民带来更加优质、便捷的医疗服务。





23日，西安交通大学第二附属医院洛阳医院(伊滨院区)正式开诊，将进一步优化洛阳医疗资源布局，提升区域医疗服务能力，为洛阳及周边地区居民带来更加优质、便捷的医疗服务。

西安交通大学第二附属医院洛阳医院(伊滨院区)依托西安交通大学第二附属医院进行建设。项目总占地260亩，分三期建设，目前已完成建筑面积21.4万平方米，开放床位1000张。开诊的科室涵盖了呼吸与危重症医学科、消化内科、产科、耳鼻咽喉头颈外科、儿科、骨科、神经内科、重症医学科等临床业务科室，以及医学影像科、医学检验科、超声科、神经功能科等门诊医技科室。

作为国家呼吸区域医疗中心主阵地，洛阳市中心医院与西安交通大学第二附属医院实现深度合作，采用“专家长期派驻+名医巡诊+学科融合共建”的创新方式进行管理。西交大二附院分批次派驻专家、管理人员100余人次，前后共8批近50名常驻专家赴洛开展工作，并在25个专业科室实行“双主任制”。

目前，西安交通大学第二附属医院洛阳医院(伊滨院区)已实现智能导诊、手机预挂号及结算和“刷脸”支付等便民举措。院区开展为期三个月的惠民活动，除免收挂号费、诊查费、停车费外，其他如肺结节筛查等项目收取半价。

下步，西安交通大学第二附属医院洛阳医院(伊滨院区)将继续借助西交大二附院的优质医疗资源，全面辐射带动和提升区域内医疗技术水平和服务能力，为健康洛阳建设保驾护航。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图 通讯员 樊梦真）