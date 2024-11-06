田间“劳动课”！洛阳一社区亲子共耕田垄间

今天上午，春风和煦，洛阳市涧西区尤东社区的共享菜园内欢声笑语不断。

今天上午，春风和煦，洛阳市涧西区尤东社区的共享菜园内欢声笑语不断。一场以“识春菜、习农事、享春趣”为主题的春日亲子活动在此展开，吸引了多组家庭参与。

孩子们在志愿者和家长的带领下，深入田间地头，通过识别蔬菜、参与农活、采摘春菜等环节，感受自然之美与劳动之乐，为社区增添了一抹生动的春意。

活动伊始，志愿者为孩子们开设了一堂别开生面的“蔬菜科普课”。通过互动问答和实物展示，孩子们认识了生菜、花菜、蒜苗等常见蔬菜的生长周期和营养价值，还观察到蜜蜂、蚯蚓等昆虫对生态的促进作用。采摘环节中，孩子们穿梭于菜畦间，小心挑选成熟的蔬菜，并学习如何不损伤植株的采摘技巧。

据悉，尤东社区的共享菜园并非首次举办此类活动。自去年起，该社区联合多所学校推出“田间劳动课”系列项目，通过“社区+学校+家庭”三方联动，持续为青少年提供亲近自然、实践劳动的平台。

尤东社区相关负责人表示，此次春日主题活动不仅是一次简单的农事体验，更是劳动教育的创新实践。通过将农耕与科普结合，为亲子家庭构建情感交流的纽带，同时引导青少年树立“劳动创造价值”的理念。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 贾晓花 文/图)