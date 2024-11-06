保障水安全！洛阳将全方位做好治水兴水大文章

提升水安全保障能力，是事关现代化洛阳建设的基础性、全局性、战略性问题，对于拉动增长、保障民生、改善生态具有重要作用。

提升水安全保障能力，是事关现代化洛阳建设的基础性、全局性、战略性问题，对于拉动增长、保障民生、改善生态具有重要作用。

2025年3月22日是第三十三届“世界水日”，3月22日至28日是第三十八届“中国水周”。洛阳市启动“世界水日”“中国水周”宣传活动。

今年，洛阳将如何精打细算用好水资源？现代水网体系如何谋篇布局？生态修复如何持续发力？……按照全市水利工作部署，洛阳市将认真落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，以黄河流域生态保护和高质量发展为牵引，统筹推进水资源、水生态、水环境、水灾害治理，不断夯实现代化洛阳建设的水安全保障。

【守牢底线】抓实水旱灾害防御

俯瞰市域版图，洛阳横跨黄河、淮河、长江三大流域。做好水旱灾害防御，是经济社会高质量发展的底线任务。

今年，洛阳市将坚持底线思维、极限思维，完善防洪工程体系，完成洛河宜阳段1处水毁修复工程和汝阳、伊川2个抗旱应急工程，开工实施2座病险水库除险加固，完成栾川九鼎沟、明白河、北川河等3座新建小水库，不断提升水旱灾害防御能力。

同时，洛阳市将加快构建现代化雨水情监测预报体系，在嵩县、栾川配合建设2部水利测雨雷达，示范建设一批山洪灾害标准化管理村，并试点配备新型山洪灾害入户型报警叫应终端，进一步提升雨水情监测预报预警能力。

【节水优先】管好用好水资源

水资源是基础性自然资源和战略性经济资源。据统计，洛阳人均水资源量不足400立方米，属于典型的资源型缺水城市。所谓“有多少汤泡多少馍”，就是要将水资源开发利用限定在水资源承载力范围内，做到以水定城、量水而行。

今年，洛阳市将坚持把水资源作为最大的刚性约束，扎实落实用水总量和用水强度“双控”目标，以豫西水资源优化配置工程实施为契机，统筹谋划解决沿线城乡供水问题。同时，优化中心城区供水结构，地表水配比达到55%以上。

生态流量是维系河湖生态功能、控制水资源开发强度的重要举措。今年，洛阳市还将开展生态流量目标确定及保障工作，逐河湖、逐工程明确生态流量目标，着力守护河湖健康生命。

此外，洛阳市将深入实施节水行动，强化重点行业用水定额管理，注重用经济手段鼓励企业主动节水，对工业用水达到定额先进值的减免当年20%水资源税，积极推进新安县矿井水利用等项目，提高非常规水利用水平，着力推动用水方式由粗放向节约集约转变。

【空间均衡】构建现代水网体系

重大水利基础设施建设，是构建现代水网、拉动有效投资的重要举措。

针对国家“两重”政策重点支持的大中型水库、灌区、引调水等领域，今年，我市将加强项目资金争取，按照“开工建设一批、完工运行一批、前期储备一批”的思路，完成年度水利投资30亿元以上。

当前，在洛宁故县水库大坝下游，国家水网骨干工程——故县水库灌区工程建设正酣。灌区渠系所及之处，高标准农田建设同步展开。未来，这一重大水利工程将让64万亩“望天田”变成“高产田”。

此外，洛阳市将尽快开工建设新安提黄改造工程、龙脖水库灌区续建配套与现代化改造等一揽子重大水利项目，系统推进水资源优化配置和均衡布局，加快建设现代水网体系。

【惠民利民】推动农村供水高质量发展

加快推行“3+1”标准化建设和管护模式，是推动农村供水高质量发展、助力乡村全面振兴的重要举措。

今年，洛阳市将以提高农村自来水普及率、规模化供水工程覆盖农村人口比例为目标，大力推动集中供水规模化发展，因地制宜实施小型供水工程规范化建设和改造，年底前全市农村自来水普及率达93.8%、规模化工程覆盖率达18.5%。同时，持续实施农村供水水质提升专项行动，加强水厂标准化管理运行，确保汩汩清水进万家。

为实现农村供水工程可持续运营，洛阳市将积极推广孟津、栾川农村供水县域统管经验做法，逐步形成体系布局完善、设施集约安全、管护规范专业、服务优质高效的农村供水高质量发展格局。

【生态修复】建设美丽幸福河湖

悠悠水脉，塑筑了洛阳独特的城市形态。从中心城区到各个县域，都有河流贯穿其间。良好的水生态成为现代化洛阳建设重要优势和核心竞争力。

在制度层面，今年我市将持续强化河长制，深化“河长+”机制实践应用，开展“河长+检察长”“河长+警长”联合巡河，协调解决涉河重点难点问题；扎实推进河湖库“清四乱”，开展河道清漂、河道阻水片林清理整治、打击河道非法采砂等专项行动，持续改善河湖生态环境。

在美丽幸福河湖建设上，今年，洛阳市计划建设小浪底库区(新安县)、西霞院水库(孟津区)、伊河(嵩县)3条省级美丽幸福河湖和一批市级美丽幸福河湖，持续推进栾川县、宜阳县全域美丽幸福河湖建设。各城市区以伊、洛、瀍、涧等主要河流为载体，建设或联合建设县(区)级及以上美丽幸福河湖，更好造福人民群众。

此外，洛阳市将加快推进水土流失综合防治，开展小流域综合治理提质增效和坡耕地水土流失综合治理，积极推广嵩县坡耕地治理经验做法，治理坡耕地38250亩，全年新增水土流失防治面积200平方公里以上，助力乡村振兴。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图)