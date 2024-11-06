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市委召开专题会议研究正大广场商业氛围提升及周边环境改造工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.22 20:57
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市委召开专题会议
研究正大广场商业氛围提升及周边环境改造工作
江凌主持

　　21日，市委召开专题会议研究正大广场商业氛围提升及周边环境改造等工作。市委书记江凌主持会议。

　　按照市委市政府关于文商旅特色街区建设的部署要求，正大广场坚持目标导向和问题导向相结合，将通过提升商业氛围、改造周边环境、优化进出流线、增加引流场景、丰富商业业态等举措，并积极与开元湖、宝龙城市广场等片区联动，打造集特色餐饮、文化体验、休闲娱乐、生活购物等于一体的更高品质、更有调性的文商旅特色街区。

　　会议指出，打造一批能有效引流、能拉动消费的文商旅特色商业街区，对洛阳加快实现从旅游城市向城市旅游转型具有重要意义。正大广场地处洛龙区核心区域，社会关注度高，市民群众对提升正大广场整体商业吸引力承载力呼声很高。要聚焦营造高品质、有调性的特色消费场景这一目标，通过交通综合优化提高客流到达便利性，实现有效“导流”，通过景观绿化提升、设置外摆空间、IP形象设计、公共聚合空间打造等措施，实现有效“引流”，通过商业业态调整、泰国风情街打造等措施加快传统商场转型，有效增加客流量、提高消费力。

　　会议强调，要结合正大广场周边环境改造，同步对开元大道沿线实施商业友好型、青年友好型提升，充分利用道路高差，采用微地形+台阶等模式，营造疏林草地景观，增强商业店面视觉通透性，真正让开元大道沿线更通透、更美观、更时尚、更具活力。要统筹抓好正大广场、宝龙广场和开元湖周边区域的一体化提升，强化片区连通，提升商业氛围，优化业态布局，做好店招设计，打造消费场景，引进培育更多有强大引流效应的网红店，更好满足青年群体场景消费、情绪消费、夜间消费等新需求。要系统优化交通组织，坚持以人为本，统筹行人和车辆、通过交通和到达交通需求，抓好港湾式公交站改造，有效增加停车位供给，营造更加高效便捷通畅的通行环境。

　　王军、徐超文、任丽君、李新红等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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