天心·隋唐汇滨水商业街展靓姿

近日，位于老城区的天心·隋唐汇滨水商业街加紧进行装修、绿化等收尾工作，已完成建设的项目主体展现靓姿。

近日，位于老城区的天心·隋唐汇滨水商业街加紧进行装修、绿化等收尾工作，已完成建设的项目主体展现靓姿。

该项目与隋唐大运河文化博物馆为邻，依瀍河古道而建，实现城市空间和滨水景观有机融合，重点招引一批网红酒吧等特色业态，打造时尚潮流文旅打卡地。项目投用后，将与洛邑古城、校场里等文旅项目协同联动，实现优势互补、业态互促。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 石智卫 摄）