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天心·隋唐汇滨水商业街展靓姿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.22 17:27
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　　近日，位于老城区的天心·隋唐汇滨水商业街加紧进行装修、绿化等收尾工作，已完成建设的项目主体展现靓姿。

　　该项目与隋唐大运河文化博物馆为邻，依瀍河古道而建，实现城市空间和滨水景观有机融合，重点招引一批网红酒吧等特色业态，打造时尚潮流文旅打卡地。项目投用后，将与洛邑古城、校场里等文旅项目协同联动，实现优势互补、业态互促。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 石智卫 摄）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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