工伤预防宣传进企业 守好安全底线不松懈

3月20日，洛阳市工伤预防联席会先后走进两家建筑企业，开展工伤预防宣传培训活动，旨在增强建筑行业从业人员工伤预防意识和能力，切实保障劳动者合法权益。

活动现场(受访单位供图)

3月20日，洛阳市工伤预防联席会先后走进两家建筑企业，开展工伤预防宣传培训活动，旨在增强建筑行业从业人员工伤预防意识和能力，切实保障劳动者合法权益。

在河南六建建筑集团有限公司，工作人员播放了近年来发生的典型工伤事故案例视频和照片，以案释法，提醒大家时刻绷紧安全生产这根弦。在洛阳北方玻璃技术股份有限公司，工作人员通过调研，详细了解企业工伤预防工作开展情况，重点讲解了工伤认定要点，并就如何进一步做好工伤预防工作提出建议，为职工面对面答疑解惑。

“通过培训，我对工伤保险政策的理解更加全面了，也掌握了工伤预防的基本知识和技能，今后会把所学知识运用到实际工作中，切实保障自身和他人的安全。”一名参训人员说。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）