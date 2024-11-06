昨日，全市“扫黄打非”工作会议召开，深入学习贯彻习近平文化思想，贯彻落实全国、全省“扫黄打非”工作会议精神，认真落实市委常委会部署要求，总结工作、分析形势，安排重点任务。市委常委、宣传部部长徐超文出席会议并讲话。 昨日，全市“扫黄打非”工作会议召开，深入学习贯彻习近平文化思想，贯彻落实全国、全省“扫黄打非”工作会议精神，认真落实市委常委会部署要求，总结工作、分析形势，安排重点任务。市委常委、宣传部部长徐超文出席会议并讲话。 会议指出，2024年全市“扫黄打非”战线牢记职责使命，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习践行习近平文化思想，深入推进“净网”“护苗”“秋风”等专项行动，扎实开展专项整治，全面净化网上网下文化环境，有力服务了全市经济社会发展大局。 会议强调，要进一步统一思想认识，深入学习贯彻习近平文化思想，准确把握形势任务，增强责任意识和使命担当，提升政治敏锐性和鉴别力，推动“扫黄打非”工作走深走实、持续见效。要进一步聚焦关键工作，突出重点精准发力，严厉打击非法出版传播、网络涉黄涉非、侵权盗版等违法犯罪活动，全面挺进网络主战场，着力提升信息化条件下“扫黄打非”领域治理能力，有力扫除各类文化垃圾，护航青少年健康成长。要进一步完善工作协同机制，加快形成密切协作、联动落实工作格局，广泛凝聚各方合力，夯实基层基础，锻造能力强、作风硬的高素质工作队伍，不断开创“扫黄打非”工作新局面。 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)