聚焦重点拉网式排查全链条整治 压实责任守牢安全生产底线红线

昨日，我市召开安全生产暨森林防灭火工作视频会议，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，传达学习省市相关会议精神，分析研判形势，查找短板不足，完善举措机制，对安全生产和森林防灭火工作再安排、再部署、再落实。

昨日，我市召开安全生产暨森林防灭火工作视频会议，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，传达学习省市相关会议精神，分析研判形势，查找短板不足，完善举措机制，对安全生产和森林防灭火工作再安排、再部署、再落实。 昨日，我市召开安全生产暨森林防灭火工作视频会议，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，传达学习省市相关会议精神，分析研判形势，查找短板不足，完善举措机制，对安全生产和森林防灭火工作再安排、再部署、再落实。 市委常委、常务副市长潘开名出席会议并讲话，副市长李刚主持会议。 会议指出，要充分认识当前安全生产形势的复杂性严峻性，强化底线思维、极限思维，从严从实抓好安全生产、消防安全、森林防灭火等各项工作。要聚焦重点关键，以深入推进安全生产治本攻坚三年行动为抓手，紧盯矿山、道路交通、建筑施工、危化、消防等重点领域及牡丹文化节等重点时段，组织“拉网式”“起底式”查险除患，抓好自建房、保温材料、城镇燃气等“一件事”全链条安全整治。要把森林防灭火摆在突出位置，坚持“人防+技防”相结合，加强网格火源管控，健全一体化监测预警体系；突出“打早、打小、打了”，完善早期火情预案管理，强化物资装备保障，加强队伍实战演练，全面提升综合防控能力。要压紧压实责任，严格落实“三管三必须”要求，组建督查服务专班，“四不两直”开展明察暗访、突击检查，严格督导考核、严肃追责问责，坚决守住安全生产底线红线。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)