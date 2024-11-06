坚持用改革精神和严的标准做好组织工作 为现代化洛阳建设作出新贡献

昨日，全市组织部长会议召开，传达学习全国、全省组织部长会议精神，贯彻落实市委关于组织工作的部署要求，对做好今年工作进行安排。市委常委、组织部部长王森出席会议并讲话。

昨日，全市组织部长会议召开，传达学习全国、全省组织部长会议精神，贯彻落实市委关于组织工作的部署要求，对做好今年工作进行安排。市委常委、组织部部长王森出席会议并讲话。

会议指出，洛阳正处于厚积薄发、转型跨越、倍增崛起的关键阶段，服务好现代化洛阳建设是全市组织系统必须答好的“政治答卷”。要以政治建设为统领，积极适应党中央对组织工作的新部署新要求，紧扣全市“十五五”发展所急所需，着力加强前瞻谋划、系统研究、闭环落实，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才等工作，为现代化洛阳建设提供坚强组织保证。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，以改革精神和严的标准做好组织工作。要旗帜鲜明讲政治，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，紧跟党委令旗走，有令必行、有禁必止，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现在行动上、落实到工作中。要围绕中心抓大事，紧紧围绕省委“四高四争先”工作布局和全市“三项重点工作”，着力抓好深入贯彻中央八项规定精神学习教育、党建引领基层高效能治理、激励干部担当作为、营造严的氛围、引育紧缺实用人才等大事要事。要聚焦选人守底线，严明组织纪律和组织规矩，从严把好选人用人关，加强对干部全方位管理和经常性监督，抓实省委巡视反馈问题持续整改，守牢守好工作底线。要从严治部强队伍，自觉践行“六个最讲”、弘扬严实作风，从日常教育监督严起、从“小事”“小节”严起、从领导干部严起，持续打造模范部门和过硬队伍，为加快推进现代化洛阳建设作出新的更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)