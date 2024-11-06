本周末去哪儿？走！荆紫仙山赏桃花，乘游船、拍大片……
本周末去哪儿？走！荆紫仙山赏桃花，乘游船、拍大片……
part.1
走！赏春花
春风轻拂，万物复苏
正是踏青赏花的好时节！
走吧！
让我们一同踏入荆紫仙山的怀抱
邂逅一场绚烂的春日花宴！
……
在荆紫仙山的春日里
各色各异的花儿正竞相绽放！
【桃花笑春风】粉嫩的桃花簇拥枝头，仿佛是大自然最温柔的笔触，绘就一幅幅生机盎然的春日画卷。在这里，每一朵桃花都藏着春天的秘密，等待你来倾听。
【连翘花舞金辉】阳光下，连翘花如点点繁星，闪耀着金黄色的光芒，它们不畏春寒，傲然绽放，为这片山林添上一抹亮丽的色彩。
【刺梅傲立，暗香浮动】在这花的海洋中，刺梅花以其独特的姿态，静静诉说着坚韧与美丽的故事。它的每一瓣都散发着淡淡的芬芳，引人驻足，沉醉不已。
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605