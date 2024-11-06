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本周末去哪儿？走！荆紫仙山赏桃花，乘游船、拍大片……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳紫荆仙山景区 2025.03.22 10:21
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　　part.1

　　走！赏春花

　　春风轻拂，万物复苏

　　正是踏青赏花的好时节！

　　走吧！

　　让我们一同踏入荆紫仙山的怀抱

　　邂逅一场绚烂的春日花宴！

　　……

　　在荆紫仙山的春日里

　　各色各异的花儿正竞相绽放！

　　【桃花笑春风】粉嫩的桃花簇拥枝头，仿佛是大自然最温柔的笔触，绘就一幅幅生机盎然的春日画卷。在这里，每一朵桃花都藏着春天的秘密，等待你来倾听。

　　【连翘花舞金辉】阳光下，连翘花如点点繁星，闪耀着金黄色的光芒，它们不畏春寒，傲然绽放，为这片山林添上一抹亮丽的色彩。

　　【刺梅傲立，暗香浮动】在这花的海洋中，刺梅花以其独特的姿态，静静诉说着坚韧与美丽的故事。它的每一瓣都散发着淡淡的芬芳，引人驻足，沉醉不已。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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