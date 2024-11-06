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洛阳与全省同步举行重大项目集中开竣工活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.21 21:22
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我市与全省同步举行重大项目集中开竣工活动
呼南高铁焦济洛平段即将转入开工建设新阶段
宁德时代洛阳新能源电池产业基地三期四期开工
江凌、悦国勇、武志强、孙延文、张玉杰等参加

　　21日，洛阳市与全省同步举行重大项目集中开竣工活动。呼南高铁焦济洛平段项目建设动员会、宁德时代洛阳新能源电池产业基地三期四期项目开工仪式同期举行。这标志着事关现代化洛阳建设全局的重大交通基础设施建设和风口产业发展取得新进展新突破，将进一步提升洛阳城市承载力、聚合力和竞争力。

　　省人大常委会党组副书记、副主任，洛阳市委书记江凌，河南铁建投集团董事长悦国勇，中州时代新能源科技有限公司总经理武志强，省直有关单位、呼南高铁焦济洛平段沿线城市相关负责同志，市领导孙延文、张玉杰、王军、任丽君、陈剑锋、王国辉、何武周等分别参加相关活动。

　　呼南高铁焦济洛平段是国家“八纵八横”高速铁路网“呼南大通道”的重要组成部分，是“十四五”时期河南省谋划实施的重大基础设施项目。高铁线路经焦作、济源、洛阳、平顶山四地，全长230公里，设计时速350公里，新建改建7座车站，总工期按4年安排。呼南高铁焦济洛平段建成后，可填补豫西地区纵向高铁空白，并与郑西高铁形成洛阳高铁“十”字构架，对于推动黄河流域生态保护和高质量发展战略深入实施，强化基础设施高效互联互通，积极融入服务全国统一大市场建设，促进区域协调发展具有重要意义。

　　宁德时代洛阳基地是洛阳携手宁德时代按照“灯塔工厂”标准打造的新能源电池生产基地，也是宁德时代在全球范围布局的十三大生产基地之一，对于推动洛阳培育壮大新质生产力，加快重塑产业格局，实现高质量发展具有重要支撑作用。项目总投资320亿元，共分四期建设。此次开工建设的三期、四期项目总投资180亿元，计划于2026年10月底建成投产。宁德时代洛阳基地全部建成达产后，预计可实现年产值超1000亿元，并带动上游产业集聚发展，在全国形成重要的新能源电池产业基地。

　　今天的项目就是明天的生产力、竞争力。据悉，全市今年计划实施省重点项目共84个，总投资2580亿元，年度计划投资490亿元。本次集中开工项目共27个，总投资822亿元，年度计划投资160亿元。下一步，我市将持续强化重大项目攻坚，坚持领导分包、联审联批、项目例会等推进机制，实施清单管理、节点管控、挂图作战，确保项目顺利推进、按期投用，为高质量发展注入强劲动能。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 孙小蕊 郭学锋 赵晨熹)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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