三个数学公式，看呼南高铁带给洛阳的新机遇【视频】

21日上午，备受关注的呼南高铁焦济洛平段举行项目建设动员会，标志这一项目即将转入开工建设的新阶段。

21日上午，备受关注的呼南高铁焦济洛平段举行项目建设动员会，标志这一项目即将转入开工建设的新阶段。

为何洛阳人民对这个项目如此期盼？呼南高铁建设又能给洛阳发展带来哪些深远影响？今天通过3个公式，和大家聊聊新闻背后的新闻。

——先看第一个公式，“一”+“1”等于“十”

这个项目之于洛阳，最大的意义就是形成“十字”高铁枢纽。高铁枢纽对一座城市的意义不言而喻，比如说，郑州已形成米字型枢纽，商丘成为十字枢纽。现在洛阳只有一条东西向的郑西高铁，不管是北上京津冀，还是南下大湾区，都必须向东先到郑州。如果有了呼南高铁，洛阳就形成“十字”高铁枢纽。以后，无论是北上还是南下都有了新选项，对洛阳市民来说，不仅节省时间，还更加方便。由此看来，呼南高铁焦济洛平段是洛阳由高铁节点城市迈向高铁枢纽城市的基础性工程。

——再看第二个公式，1+2+1=？

2010年郑西高铁通车后，洛阳成为当时全省较早开通运营高铁的城市。但经过10多年高铁网络快速发展，洛阳依然仅有一座高铁站。先不说已有9座高铁站的郑州，我们甚至远不及拥有5座高铁站的许昌、周口。此次呼南高铁站点设置上，洛阳市委市政府反复进行了对比考量。

设计之初，结合其南北走向，洛阳市区设站的方案也有接入既有龙门站、新设洛阳东站等不同选项。

一方面，龙门站目前日均旅客已达2.8万人次左右，站房面积小的矛盾日益凸显，已成为制约洛阳文旅综合服务的一大短板。另一方面，呼南高铁接入龙门站后，两条高铁可实现站内换乘，远比单独设站便捷得多。因此，最终选择改造提升龙门站，并新建孟津北、汝阳东两座车站，预留伊川西站，不仅提升了龙门站枢纽功能，也能有效兼顾县区群众出行需求。