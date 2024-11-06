洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

三个数学公式，看呼南高铁带给洛阳的新机遇【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.21 20:24
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

       21日上午，备受关注的呼南高铁焦济洛平段举行项目建设动员会，标志这一项目即将转入开工建设的新阶段。

　　为何洛阳人民对这个项目如此期盼？呼南高铁建设又能给洛阳发展带来哪些深远影响？今天通过3个公式，和大家聊聊新闻背后的新闻。

　　——先看第一个公式，“一”+“1”等于“十”

　　这个项目之于洛阳，最大的意义就是形成“十字”高铁枢纽。高铁枢纽对一座城市的意义不言而喻，比如说，郑州已形成米字型枢纽，商丘成为十字枢纽。现在洛阳只有一条东西向的郑西高铁，不管是北上京津冀，还是南下大湾区，都必须向东先到郑州。如果有了呼南高铁，洛阳就形成“十字”高铁枢纽。以后，无论是北上还是南下都有了新选项，对洛阳市民来说，不仅节省时间，还更加方便。由此看来，呼南高铁焦济洛平段是洛阳由高铁节点城市迈向高铁枢纽城市的基础性工程。

　　——再看第二个公式，1+2+1=？

　　2010年郑西高铁通车后，洛阳成为当时全省较早开通运营高铁的城市。但经过10多年高铁网络快速发展，洛阳依然仅有一座高铁站。先不说已有9座高铁站的郑州，我们甚至远不及拥有5座高铁站的许昌、周口。此次呼南高铁站点设置上，洛阳市委市政府反复进行了对比考量。

　　设计之初，结合其南北走向，洛阳市区设站的方案也有接入既有龙门站、新设洛阳东站等不同选项。

　　一方面，龙门站目前日均旅客已达2.8万人次左右，站房面积小的矛盾日益凸显，已成为制约洛阳文旅综合服务的一大短板。另一方面，呼南高铁接入龙门站后，两条高铁可实现站内换乘，远比单独设站便捷得多。因此，最终选择改造提升龙门站，并新建孟津北、汝阳东两座车站，预留伊川西站，不仅提升了龙门站枢纽功能，也能有效兼顾县区群众出行需求。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    再添新力量！河南邵氏针灸流派传承工作室落户市妇幼保健院
    再添新力量！河南邵氏针灸流派传承工作室...
    再添新力量！河南邵氏针灸流派传承工作室落户市妇幼保健院
        3月18日，河南邵氏针灸流派传承工作室揭牌暨拜师仪式在洛阳市妇幼保健院通衢院区举行。
  • ·癫痫大发作急救与照护全流程指南
  • ·心脏植入支架后为啥要长期服药？
  • ·小伙狂炫自助胃险些撑爆！医生提醒
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 快讯！呼南高铁焦济洛平段项目建...
  • 呼南高铁与徐兰高铁未来将在洛阳...
  • 快讯！宁德时代洛阳基地三期四期...
  • 市委常委会召开（扩大）会议
  • 市委党建工作领导小组会议召开
  • 畅游大美黄河 与春天撞个满怀
  • 2025河南省文化创意大赛在洛启动
  • 彰显“天下黄河洛阳美” 推动黄河...
  • 洛阳今日晴天间多云 最高气温24℃
  • 阵风6级到8级！洛阳市气象台发布...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    春色醉人眼

    山花烂漫杏花沟

    王城公园牡丹花开

    春之声
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605