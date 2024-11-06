洛阳天气持续晴好 大风天气较多

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市多大风天气。周前期天气晴好，升温明显；周后期受冷空气影响气温下降幅度大。 刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市多大风天气。周前期天气晴好，升温明显；周后期受冷空气影响气温下降幅度大。 具体预报如下： 今天夜里：晴天间多云。 22日(周六)：晴天到多云，西北风3级 ～4级，气温10℃～25℃。 23日(周日)：多云转晴天，偏西风4级左右，气温12℃～25℃。 24日(周一)：晴天间多云，气温12℃～29℃。 25日(周二)：晴天间多云，气温13℃～31℃。 26日(周三)：晴天到多云，西北风5级左右，气温14℃～28℃。 27日(周四)：多云到晴天，西北风5级左右，阵风7～8级，气温9℃～16℃。 28日(周五)：晴天间多云，西北风4级左右，气温4℃～13℃。⑥