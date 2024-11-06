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护航牡丹文化节！洛阳城管直通车服务专线69912345全天候在线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.21 18:06
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　　“如果市民有城市管理方面的相关诉求，可以拨打69912345城管直通车服务专线，我们将持续在线，护航牡丹文化节。”21日，洛报融媒记者从洛阳市数字化城市运行中心获悉，日前，该中心全力投入牡丹文化节服务保障工作，用科技与坚守为盛会保驾护航，持续擦亮洛阳城市形象。

　　数字赋能，洛阳市数字化中心是如何运行的？该中心负责人介绍，牡丹文化节期间，工作人员将对重点路段及景区周边进行精细化巡查，一旦发现问题，信息采集员将通过手中的智能终端设备进行拍照、定位，并将相关信息实时上传至数字城管平台，平台会根据问题的类型和位置，迅速将任务派遣至相关责任单位，要求其按照处置规程在规定时间内进行处置，实现对城市管理问题的精准发现、及时交办和快速解决，有效提升城市管理效率和服务质量。

　　为全力守护城市运行平稳有序，洛阳市数字化中心在全面做好日常网格巡查工作的同时，加强对重要交通枢纽、繁华商业街区、广场、旅游景点、交通主次干道、快速路等重点区域的巡查核查力度，内容涵盖市容秩序、环卫保洁、市政设施、园林绿化、城市家具等领域，确保问题早发现、早上报、早解决。同时，该中心建立了动态问题跟踪机制，对已处置的问题进行核查、抽查，防止问题反弹。3月以来，该中心开展专项巡查6次，发现问题900余件，所有问题都已交办相关部门处理。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 金凯 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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