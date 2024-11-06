国际领先！“洛阳智造”攻克核电装备“卡脖子”难题

3月20日，洛报融媒记者从位于洛阳市涧西区的中信重工机械股份有限公司获悉，企业研制的百万级半转速核电国产化护环锻件近日通过验收，填补多项关键技术空白，性能指标国际领先。

3月20日，洛报融媒记者从位于洛阳市涧西区的中信重工机械股份有限公司获悉，企业研制的百万级半转速核电国产化护环锻件近日通过验收，填补多项关键技术空白，性能指标国际领先。

核电护环锻件是核电机组的关键部件之一，主要用于支撑和保护核反应堆，需在高温、高转速、强磁场等极端环境下长期承压运行，其制造技术被业界誉为“核电装备的皇冠上的明珠”。此前，我国核电装备护环几乎全部依赖进口，造价高、交付周期长且维护运营难度大，成为制约行业发展的“卡脖子”问题。

2023年，中信重工联合东方电机、太原科技大学组建攻关团队，朝着核电护环锻件国产化突破目标发起攻坚。“我们直面‘增氮难、开裂险、温度窄'三大技术壁垒开展可研攻关。”中信重工铸锻公司铸锻研究院相关负责人介绍，攻关团队历时2年多、历经上百次试验，运用首创冶炼工艺将钢锭氮含量稳定在超低范围，创新成形技术使锻件缺陷率远低国际标准，同时大幅提升材料硬度均匀性，最终成功研制出百万级半转速核电国产化护环锻件。

“此次通过验收的护环锻件，在国产同类产品中创下尺寸最大、重量最重、强度等级最高的纪录。”验收专家组组长表示，该产品还实现了从材料冶炼、成型工艺到性能检测的全链条自主可控，多项指标均优于国际同类产品，标志着我国核电装备自主化迈入新高度，更以“洛阳智慧”破解了长期制约行业发展的技术垄断困局。

作为国内较早专注核电领域、研制核电设备关键铸锻件的领先企业，中信重工始终紧跟国家战略，致力于核电关键技术设备的自主创新和突破，并把核电铸锻件研发作为企业技术开发和创新重点，拥有大型核电锻件冶炼、锻造、热处理、机加工全流程生产线，具有产品规格覆盖100公斤至450吨核电锻件的制造能力。目前，企业已为阳江、宁德、巴基斯坦恰希玛等海内外核电项目交付核岛关键锻件百余件。

“以创新链支撑产业链，锻造核电强国新动能。”中信重工相关负责人表示，企业将牢记“国之大者”，聚焦第三代、第四代核电技术，持续走好创新发展之路，力争在核电极限制造领域创造更多“洛阳标准”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 张毅 文/图）