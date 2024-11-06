捐献“生命种子”！洛阳市红十字会邀您成为造血干细胞志愿捐献者

近日，洛阳市涧西区、偃师区红十字会面向社会发布倡议书，号召大家志愿捐献造血干细胞，救治血液疾病患者。

近日，洛阳市涧西区、偃师区红十字会面向社会发布倡议书，号召大家志愿捐献造血干细胞，救治血液疾病患者。

洛阳市红十字会工作人员介绍，造血干细胞被称为“生命种子”，通过移植造血干细胞可重建患者正常、健康的造血和免疫功能，捐献造血干细胞意义重大。近年来，捐献造血干细胞的人数逐年增多，但是造血干细胞的供需缺口依然非常大。

志愿捐献造血干细胞是一项挽救生命、造福社会的崇高善举。我国每年有400多万名病患者等待造血干细胞移植，造血干细胞移植是治疗白血病、淋巴瘤、再生障碍性贫血等血液疾病的重要手段。更多人加入造血干细胞捐献队伍，不仅可能挽救一个生命，更是为一个家庭带去希望与光明。

只要您年龄在18岁至45周岁之间，身体健康，均可申请加入中国造血干细胞捐献者资料库(又称中华骨髓库)。

入库步骤如下：

报名登记：携带身份证到就近的县区红十字会集中采样点填写《志愿捐献者同意书》；

血液采样：现场抽取8毫升血样(不需要空腹)；

确认期：血样采集经检测合格后，您的8毫升血样及相关资料将被录入中华骨髓库。入库后7天内，工作人员将致电确认捐献意愿；

成为生命卫士：入库后，供系统匹配检索。一旦配型成功，工作人员将及时与您联系，进一步征求您的捐献意愿。

洛阳市红十字会工作人员介绍，造血干细胞移植是目前治疗血液病的最好方式，这项技术已经非常成熟，捐助造血干细胞不会对人体造成伤害。造血干细胞具有强大的再生能力，捐献者完成捐献后，在一至两周内即可恢复到原有健康水平。

洛阳市红十字会咨询电话：66968568

洛阳市涧西区红十字会咨询电话：64823536

洛阳市偃师区红十字会咨询电话：69686385，18238800010

（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 杨振亚 文/图）