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剩余暖气费如何退？一文详解退款流程
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.03.20 15:43
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　　洛阳市2024-2025年度供热季已经结束。分户计量用户何时可以办理暖气退费业务？具体如何办理？记者就此采访了洛阳热力集团有限公司(简称洛阳热力)、洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司(简称新区热力)、洛阳高新热力有限公司(简称高新热力)与洛阳暖鑫热力有限公司(简称暖鑫热力)，为您梳理出这份退费办理指南。

　　什么情况可以退费？

　　分户计量用户根据实际用热量，预收款项多退少补。此外，《洛阳市集中供热条例》明确规定，居民热用户自提出温度检测要求之日起，室温连续48个小时以上不达标的，应当减收热费。

　　供热期内因供热经营企业供热设备发生故障，连续停热12个小时以上的，供热经营企业也应当按照停热的时间退还相应的热费。

　　●洛阳热力

　　退费时间：5月

　　退费方式

　　各小区将于4月15日开始陆续公布计量小区用热量信息及特殊情况小区退费信息，待热费结算完成之后，用户可通过微信公众号查询费用信息及结算余额，也可拨打热线电话进行查询。系统结算之后账户有余额的用户可携带相关有效证件到服务大厅办理现金退费。具体情况详见各小区张贴的通知。注意：已经按预付费开过发票的用户，不再进行现金退费。非直管小区业主若要退费，需和小区物业协商解决。

　　如何开发票

　　关注“洛阳热力集团有限公司”微信公众号，点击“微网厅”，首先绑定用户，随后通过“微网厅”中的“发票申请”填写有关信息即可开发票。

　　●新区热力

　　退费时间：4月中下旬

　　退费方式

　　4月中下旬完成费用核算后将启动退费工作，剩余暖气费默认转存至用户的热账户内，可直接抵扣下一个采暖季费用。如需现金退费，用户请提前拨打9618966进行预约，携带房产证和户主身份证原件及复印件到该热力公司申请退现金。注意：已经开过发票的，不再进行退费；转供小区退费问题需和小区物业协商解决。

　　如何开发票

　　关注“洛阳新区热力分公司”微信公众号，点击“我的用热”—“电子发票”—“取票码取票”，页面跳转后点击右下“获取取票码”，输入用户姓名及供暖卡号，点击确认提交，根据有关步骤填写姓名等信息确认申领，即可通过直接下载或邮箱接收获取电子发票。

　　●高新热力

　　退费时间：4月15日后

　　退费方式

　　居民可在4月15日(含)之后的工作日内，携带房产证、户主身份证、银行卡原件及复印件，到高新热力用户服务中心办理退费手续。如未办理，则自动结转至下一个采暖季热费账户。注意：对于已经按预付费开过发票的用户，不再进行现金退费；转供小区退费问题需和小区物业协商解决。

　　如何开发票

　　通过“洛阳高新热力有限公司”微信公众号缴费的用户，可在个人中心“申请发票”业务专栏，输入用户邮箱号和电话号，发票信息就可通过手机短信发送到用户手机上；通过支付宝、银行柜台等其他方式缴费的用户，可以拨打服务热线64331318，告知用户相关信息和联系方式，公司服务人员后台核查后，即可通过短信方式将电子发票链接发送至用户手机。

　　●暖鑫热力

　　退费时间：4月15日后

　　退费方式

　　各直管小区退费工作将于4月15日开始，该公司会陆续在各小区公布用户用热量及费用信息，用户可选择默认将应退热费顺延抵冲下一个采暖季预收费用，也可选择现金退费。若需办理现金退费，请在4月15日之后的工作日内，携带缴费凭证、户主身份证、银行卡原件及复印件到暖鑫热力业务办理大厅办理退费手续(洛阳市西工区凯旋西路39号广建大厦十四楼)注意：已开具发票的用户，不再进行现金退费。暖鑫热力客服热线9618819。

　　如何开发票

　　有需开具电子发票的用户，请拨打暖鑫热力热线电话9618819，登记相关信息，提供可接收电子发票信息的电话号码，电子发票将以二维码形式发送至用户手机微信。(李冀瑶 吉怡 冯来新 马妍莉)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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