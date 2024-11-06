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洛阳姑娘好样的！拳击世锦赛冠军詹依莲载誉归来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.19 19:08
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　　19日，女子拳击世锦赛冠军詹依莲载誉回洛，受到洛阳体育界及其亲友的欢迎慰问。日前，在塞尔维亚举行的2025年国际拳击联合会女子拳击世锦赛上，詹依莲一路过关斩将，勇夺女子81公斤以上级项目金牌，创造河南拳击大级别项目的历史最好成绩。

　　扬我国威：在世界舞台展示洛阳健儿风采

　　在洛阳市体育局，洛阳市体育局局长赵红飞向詹依莲送上鲜花和慰问金，并致以诚挚的问候，称赞詹依莲披荆斩棘，勇夺冠军，生动诠释了顽强拼搏、永不言弃的体育精神，给中国争光、为河南添彩，是洛阳人民的骄傲。

　　近年来，洛阳体育系统为国家培养输送了一批优秀运动员，比如自行车选手鲍珊菊、郭裕芳，体操选手张怡涵，射击选手布帅航，向世界展示了洛阳健儿的风采。

　　“走下领奖台，一切从零开始。希望在今后的比赛训练中再接再厉，再创辉煌。”赵红飞表示，希望在詹依莲等一批优秀洛阳青年的激励和感召下，越来越多的孩子参与竞技体育，为洛阳发展凝聚磅礴伟力。

　　谈夺冠：战胜对手也是战胜自己的过程

　　“战胜对手也是不断战胜自己的过程。”詹依莲向记者讲述了此次的夺冠经历。

　　这是她第一次参加世界大赛。赛前一月正在备战全运会，集训中还受了伤，她心里有些打鼓，担心不能取得好成绩，影响祖国荣誉。在教练的安慰和指导下，詹依莲一边康复一遍训练，逐渐调整好心态。

　　世锦赛第一场比赛来临，对手是曾战胜过詹依莲的俄罗斯选手。顶住压力登场，詹依莲完全把输赢置之脑后，全力以赴打倒对方，在极限中激发出了蓬勃斗志，将自己的技术特点发挥得淋漓尽致，最终逆转险胜对手。

　　首场告捷，詹依莲士气大振，势如破竹，在半决赛中战胜了土耳其选手，生涯首次晋级世界大赛的决赛。决赛中，詹依莲背上了想赢怕输的思想包袱，在开始阶段比较急躁，场面略显被动。好在她及时调整心态，在随后的几个回合中，打得更加耐心稳健，最终赢得胜利。

　　“走下拳击台的时候脑子一片空白，直到国旗伴着国歌缓缓升起的时候，才感觉鼻子酸酸的想流泪。十多年的努力没有白费，终于交上一份满意的答卷。”詹依莲说。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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