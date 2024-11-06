大风！升温！洛阳最高气温将升至30℃

天气晴好，气温持续升高。走在街头，我们能看到逐渐变绿的树木、争相绽放的花朵。春风吹拂，洛城美景如画。
天气晴好，气温持续升高。走在街头，我们能看到逐渐变绿的树木、争相绽放的花朵。春风吹拂，洛城美景如画。
天气晴好，气温持续升高。走在街头，我们能看到逐渐变绿的树木、争相绽放的花朵。春风吹拂，洛城美景如画。
洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市天气晴好，气温回升，多大风天气。具体预报如下：
今天夜里：晴天。
20日(周四)：晴天，西北风3级～4级，阵风6级～7级，气温7℃～23℃。
21日(周五)：晴天间多云，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温8℃～24℃。
22日(周六)：晴天到多云，西北风3～4级，气温9℃～25℃。
23日(周日)：多云转晴天，西北风4级左右，气温11℃～25℃。
24日(周一)：晴天间多云，气温11℃～29℃。
25日(周二)：晴天转多云，气温13℃～30℃。
26日(周三)：多云到晴天，西北风5级左右，气温13℃～23℃。
（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 郭铭博 文/图）
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