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提供岗位319个！2025年洛阳市市直单位公益性岗位招聘会来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.19 18:44
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资料图片

　　19日，洛报融媒记者从洛阳市人社局获悉，2025年上半年洛阳市市直单位公益性岗位招聘会将于3月26日在洛阳市体育中心广场举行，帮助就业困难群体实现就业。

　　此次公益性岗位招聘会将组织104家市直单位参加，提供公益性岗位319个，涵盖交通协管、园林绿化、学校宿管、卫生保洁、文印收发等服务性岗位。

　　●时间：3月26日上午9时至12时

　　●地点：洛阳市体育中心广场

　　●乘车路线：洛阳市区内可乘坐29路、62路、63路、75路、99路、207路、203路公交车(王城大道太康路站)、地铁2号线(体育中心站)

　　●咨询电话：69933776、69933233

　　具体招聘计划和岗位信息附文末，也可登录洛阳人才网、洛阳就业网查看。

　　参加招聘会前要先进行“就业困难人员”资格认证

　　公益性岗位是保就业的兜底安置举措，安置对象必须是国家法定劳动年龄内、拥有洛阳市户籍(居住证)的就业困难人员。洛阳市人社局有关负责人提醒，参加招聘会前要先进行“就业困难人员”资格认证。

　　就业困难人员是指有劳动能力和就业意愿，因身体状况、技能水平、家庭因素、失去土地等原因难以实现就业的登记失业人员。

　　就业困难人员主要包括：城镇零就业家庭成员；距法定退休年龄10年以内的登记失业人员；登记失业半年以上的长期失业人员；正在享受城镇最低生活保障待遇的家庭、当年经县级以上总工会认定的城镇特困职工家庭、残疾人家庭、农村建档立卡贫困户等家庭中毕业两年内未就业的高校毕业生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)、在校期间曾享受助学贷款的毕业两年内未就业的高校毕业生；就业困难的被征地农民；失业的残疾人、城镇复员转业军人、县级以上劳动模范、军烈属和需要抚养未成年人的单亲家庭成员。

　　符合以上条件的登记失业人员，参加招聘会前要持本人身份证、就业创业证(就业失业登记证)及相关证明材料到本人常住地街道、乡镇人力资源社会保障基层服务平台，提前进行“就业困难人员”资格认证，以免耽误本人参加招聘会时的资格审查。

　　应聘人员注意事项

　　求职人员应聘成功后，用人单位将与其签订《公益性岗位劳动合同》，按照相关规定建立劳动关系、缴纳社会保险、发放工资待遇。

　　公益性岗位劳动合同期限，除对距法定退休年龄不足5年的人员可延长至退休年龄外，其余人员合同期限最长不超过3年(具体合同期限由用人单位与拟聘用人员协商确定)。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李帆 刘树波 文/图）

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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