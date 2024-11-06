警惕抽奖陷阱！洛阳发布消费提示

近日，央视“3·15”晚会曝光了一些商家通过抽奖营销活动设置陷阱，诱导消费者冲动消费问题。 近日，央视“3·15”晚会曝光了一些商家通过抽奖营销活动设置陷阱，诱导消费者冲动消费问题。为帮助广大消费者识别风险、避免财产损失，今日，洛阳市市场监管局发布消费提示： 认清常见虚假抽奖套路 中奖概率注水：宣称“100%中奖”“必得大奖”，实则奖品多为低价值商品或虚拟优惠券，高价值奖品概率极低。 隐藏费用陷阱：以“免费抽奖”吸引参与，但中奖后需支付高额运费、手续费或强制购买其他商品。 诱导信息轰炸：通过“倒计时”“名额有限”“最后机会”等话术制造紧迫感，诱使消费者忽视规则细节。 数据收集陷阱：要求填写身份证号、银行卡号等敏感信息才能领奖，存在个人信息泄露风险。 参与抽奖营销前重点关注 核实商家资质：确认活动主办方是否为正规商家，避免参与无资质、无实体店的小程序或不明链接活动。 详读活动规则：重点查看活动细则中的中奖概率、奖品价值、领奖条件(如是否需要额外支付费用)、有效期限制等关键信息。 警惕诱导信息：对“秒杀价”“骨折价”商品，可提前通过第三方平台比价，警惕虚构原价、虚标折扣。 看护个人信息：拒绝提供身份证号、银行账户等非必要信息，避免授权不明App或公众号获取隐私权限。 遭遇抽奖骗局应对措施 保存证据：截图保留活动页面、聊天记录、支付凭证等关键证据。 终止付款：若发现需支付不合理费用才能领奖，立即停止交易并退出活动。 投诉维权：可向电商平台投诉，或拨打12315热线举报，必要时通过法律途径维护权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图)