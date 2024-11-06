河南省搜救犬比武竞赛在洛阳举行

箱体搜救、野外搜救、废墟搜救……19日，在位于洛阳市孟津区麻屯镇的洛阳市消防救援支队特勤大队搜救犬训练基地内，全省消防救援队伍第七届搜救犬技术比武竞赛如火如荼地进行。
箱体搜救、野外搜救、废墟搜救……19日，在位于洛阳市孟津区麻屯镇的洛阳市消防救援支队特勤大队搜救犬训练基地内，全省消防救援队伍第七届搜救犬技术比武竞赛如火如荼地进行。
箱体搜救、野外搜救、废墟搜救……19日，在位于洛阳市孟津区麻屯镇的洛阳市消防救援支队特勤大队搜救犬训练基地内，全省消防救援队伍第七届搜救犬技术比武竞赛如火如荼地进行。
该赛程从3月17日持续至21日，来自全省的19支参赛队伍、114名参赛人员和76条搜救犬将在赛场上一决高低。
（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 王倩 文/图）
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