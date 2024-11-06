洛阳法院发出首份古树司法保护令

近日，洛阳法院发出全市首份古树司法保护令，以司法力量为古树筑牢法治保护屏障。

近日，洛阳法院发出全市首份古树司法保护令，以司法力量为古树筑牢法治保护屏障。

这份古树司法保护令，由洛阳市中级人民法院联合汝阳县人民法院、汝阳县林业局、汝阳县城关镇政府，在城关镇张河社区下石庙村发布，为古树设立司法守护人，形成“执法+代表+司法”的守护机制，落实保护优先，及时有效保护生态环境，维护社会公共利益。同时，法院干警还向过往群众开展普法宣传，讲解《古树名木保护条例》，不断增强群众对古树名木的保护意识，努力营造保护古树名木的良好氛围。

据悉，下石庙村有一株树龄700多年的皂荚树，古树编号为41032600078，树高13.5米、胸围316厘米，树干主枝7根，平均冠幅20米，如今枝繁叶茂、亭亭如盖，被评为“洛阳十大最美古树”，具有重要的历史、文化、科学及景观价值。

古树司法保护令明确了7项禁止事项，如有违反将被依法追究法律责任：

禁止买卖、运输、加工非法采伐、移植的古树名木；

禁止挖根、剥损树皮、过度修剪枝干；

禁止向古树名木灌注有毒有害物质；

禁止在古树名木保护范围内铺设非通透性硬化地面、使用明火、堆放重物、倾倒易燃易爆物品或者有毒有害物质；

禁止在古树名木上刻划、架设线缆、缠绕或者悬挂物体等，禁止攀爬古树名木；

禁止破坏古树名木保护设施、保护标志；

禁止其他损害古树名木及其生长环境的行为。

古树名木是自然与人文交融的“活化石”，承载着千百年来的生态密码和文化记忆。今年3月15日，《古树名木保护条例》正式施行，这是我国首次以行政法规的形式明确古树名木保护管理工作应遵守的规范，填补了古树名木保护领域国家层面的法规空白。

洛阳法院在发布古树司法保护令的同时，还积极探索古树名木保护新路径，组织林业资源较丰富的汝阳、洛宁、嵩县、栾川四个县的法院及林业部门召开“云端护绿”联席会议，着力推动建立协作交流机制，在违法线索移送、法治宣传、设立司法守护人等方面协同发力，逐步形成“执法—司法”双轨保护机制，以“司法红”守护“生态绿”的创新实践，为这些“活文物”筑起坚实保护屏障。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马琳 文/图）