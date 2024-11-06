洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳法院发出首份古树司法保护令
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.19 17:06
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日，洛阳法院发出全市首份古树司法保护令，以司法力量为古树筑牢法治保护屏障。

　　这份古树司法保护令，由洛阳市中级人民法院联合汝阳县人民法院、汝阳县林业局、汝阳县城关镇政府，在城关镇张河社区下石庙村发布，为古树设立司法守护人，形成“执法+代表+司法”的守护机制，落实保护优先，及时有效保护生态环境，维护社会公共利益。同时，法院干警还向过往群众开展普法宣传，讲解《古树名木保护条例》，不断增强群众对古树名木的保护意识，努力营造保护古树名木的良好氛围。

　　据悉，下石庙村有一株树龄700多年的皂荚树，古树编号为41032600078，树高13.5米、胸围316厘米，树干主枝7根，平均冠幅20米，如今枝繁叶茂、亭亭如盖，被评为“洛阳十大最美古树”，具有重要的历史、文化、科学及景观价值。

　　古树司法保护令明确了7项禁止事项，如有违反将被依法追究法律责任：

　　禁止买卖、运输、加工非法采伐、移植的古树名木；

　　禁止挖根、剥损树皮、过度修剪枝干；

　　禁止向古树名木灌注有毒有害物质；

　　禁止在古树名木保护范围内铺设非通透性硬化地面、使用明火、堆放重物、倾倒易燃易爆物品或者有毒有害物质；

　　禁止在古树名木上刻划、架设线缆、缠绕或者悬挂物体等，禁止攀爬古树名木；

　　禁止破坏古树名木保护设施、保护标志；

　　禁止其他损害古树名木及其生长环境的行为。

　　古树名木是自然与人文交融的“活化石”，承载着千百年来的生态密码和文化记忆。今年3月15日，《古树名木保护条例》正式施行，这是我国首次以行政法规的形式明确古树名木保护管理工作应遵守的规范，填补了古树名木保护领域国家层面的法规空白。

　　洛阳法院在发布古树司法保护令的同时，还积极探索古树名木保护新路径，组织林业资源较丰富的汝阳、洛宁、嵩县、栾川四个县的法院及林业部门召开“云端护绿”联席会议，着力推动建立协作交流机制，在违法线索移送、法治宣传、设立司法守护人等方面协同发力，逐步形成“执法—司法”双轨保护机制，以“司法红”守护“生态绿”的创新实践，为这些“活文物”筑起坚实保护屏障。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马琳 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    再添新力量！河南邵氏针灸流派传承工作室落户市妇幼保健院
    再添新力量！河南邵氏针灸流派传承工作室...
    再添新力量！河南邵氏针灸流派传承工作室落户市妇幼保健院
        3月18日，河南邵氏针灸流派传承工作室揭牌暨拜师仪式在洛阳市妇幼保健院通衢院区举行。
  • ·癫痫大发作急救与照护全流程指南
  • ·心脏植入支架后为啥要长期服药？
  • ·小伙狂炫自助胃险些撑爆！医生提醒
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 新建焦济洛平高铁初步设计获批 即...
  • 桩基工程施工！洛阳百万吨乙烯项...
  • 改造110个老旧小区！洛阳市住建工...
  • 洛阳的春天，被花花花花包围了！
  • 攻略来啦！隋唐洛阳城景区将举行...
  • 创新里程碑！中国一拖下线第2万台...
  • @洛阳人：若符合条件，名下车辆可...
  • 13项支持措施来了！洛阳发文助力...
  • 洛阳新增两位国家级非物质文化遗...
  • 中国一拖第20000台动力换向拖拉机...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    满山坡野桃花

    洛城春晓

    春天百花开唯有牡丹靓

    杏花盛开时
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605