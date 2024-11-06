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洛阳开展民宿行业专项整治活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.19 17:06
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　　第42届中国洛阳牡丹文化节即将到来。今日洛报融媒记者从洛阳市老城区市场监管局了解到，该局开展民宿行业专项整治活动，进一步规范民宿行业经营行为，保障消费者合法权益。

　　去年以来，洛阳民宿行业发展迅速，但是从日常受理的投诉情况来看，部分商户在住房预订、退订环节仍存在规则不透明、服务不到位等问题。当日，该局联合辖区相关单位同步举行企业诚信经营承诺动员会，30余家民宿商户代表签订《企业诚信经营承诺书》，主要内容包括：遵守相关法律法规和政策，依法开展经营活动，明码标价，不哄抬物价和价格欺诈，杜绝不正当价格行为；保证广告宣传内容真实准确，不虚假宣传和误导消费者；提供的企业信息、产品信息和服务信息完整、真实、有效，公平竞争，不诋毁竞争对手，不通过不正当手段谋取竞争优势，维护良好的市场竞争环境，维护市场秩序和行业信誉。

　　如今，通过网络预订民宿是不少消费者的首选，但是房源预订页面显示的“原则上不可退”等标注，却让人感到疑惑。针对这一情况，老城区市场监管局相关科室负责人建议商户及时对接入驻平台，需在页面显著位置标注退订政策，包括免费取消时限、违约金比例、不可抗力处理方式等，不得使用模糊表述(如“原则上不可退”)，同时在前台、客房内放置书面提示，确保游客入住时知悉规则，做到线上线下同步公示，确保规则透明真实、全面告知服务内容与条件，杜绝“隐藏条款”。

　　老城区市场监管局相关负责人表示，为了持续增加游客体验感，鼓励民宿商户在经营成本可控前提下，主动降低退订门槛，适当延长免费取消订单时间。下一步，该局将通过“双随机”抽查、游客回访等方式跟踪落实情况，对整改不力、投诉频发的企业依法从严处理，规范住房预订与退订，维护文旅市场消费环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 石红军 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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