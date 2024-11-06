洛阳启动典型案例和数字化产品、解决方案征集工作

19日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，洛阳近日启动2025年中小企业数字化转型典型案例及数字化产品、解决方案征集工作。

19日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，洛阳近日启动2025年中小企业数字化转型典型案例及数字化产品、解决方案征集工作。

此次征集围绕全市新型材料、先进装备、电子信息、新能源汽车、生物医药等五大产业集群，共包括中小企业数字化转型典型案例和中小企业数字化产品、解决方案两大方向。

其中，中小企业数字化转型典型案例申报主体须为洛阳中小企业，案例应全面体现中小企业围绕研发、制造、销售、服务、管理、安全等各个环节，积极运用小型化、轻量化、快速化、精准化的数字化产品和解决方案，解决重点业务场景的痛点难点问题，实现增收增利和降本提质增效发展。

中小企业数字化产品、解决方案申报主体包括洛阳制造业企业、软件与信息服务业企业、互联网企业等企事业单位及其他为中小企业提供数字化转型服务的组织机构。申报产品和解决方案应符合“小快轻准”(小型化、快速化、轻量化、精准化)要求，易于复制推广，包括研发设计类、生产制造类、质量管理类、运营管理类、仓储物流类等，具有核心技术及产品优势，且已在中小企业中部署应用并获得良好成效。

按照自主申报、县区初审、择优遴选、结果公示等程序，洛阳将统一公布最终入选的典型案例及数字化产品、解决方案，择优整理汇编发布，并通过多种途径宣传推广，充分调动激发全市企业实施数字化转型的积极性。

推进中小企业数字化转型是推进新型工业化的重要举措，建设现代化产业体系的必然要求。后续洛阳将继续深化数字化转型，以“一转带三化”为主线，抢抓新型工业化机遇，争创国家中小企业数字化转型试点城市，推动制造业高端化绿色化智能化发展再上新台阶，为加快发展新质生产力提供有力支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎 郭影 文/图）