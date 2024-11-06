坚持党建引领基层高效能治理 发展富民产业推动乡村全面振兴

日前，市委常委、统战部部长韩治群到市委统战部定点帮扶村洛宁县东宋镇宅延村调研乡村振兴、基层治理等工作。 日前，市委常委、统战部部长韩治群到市委统战部定点帮扶村洛宁县东宋镇宅延村调研乡村振兴、基层治理等工作。 韩治群一行深入龙潭水库维修养护、坡改梯项目建设、村文化广场等地，详细了解重点基础设施建设进展和乡村精神文明建设等情况。 韩治群强调，要坚持富民导向，充分依托当地资源禀赋、生态优势，持续抓好乡村特色产业培育，不断塑造乡村经济发展新动能。要强化基层治理，坚持党建引领基层高效能治理，发展新时代“枫桥经验”，用好“党建+网格+大数据”等模式，持续提升精细化治理、精准化服务水平。要加强精神文明建设，用群众喜闻乐见的形式营造农村文化氛围，持续提升农民精神风貌，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，不断提高乡村社会文明程度。驻村干部要坚守岗位、扛牢责任，充分发挥统一战线优势，切实履行好宣传党的政策、推进富民强村、提升治理水平等工作职责，为推动乡村全面振兴贡献统战智慧和力量。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 李刚）