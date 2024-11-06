@洛阳人：停暖后别闲着 可以做这件事

洛阳市2024-2025年度集中供热即将结束。

洛阳市2024-2025年度集中供热即将结束。洛阳热力集团有限公司(简称洛阳热力)有关负责人表示，如果家中暖气温度上不去，并且在供热期间没有排查出原因，可在停暖后对管道进行检修。

就洛阳热力直管用户而言，暖气不热的原因主要有三种——

老旧小区采暖用户家中暖气不热，可能是从热力站到户内暖气片的供热设备出现了老化现象，导致热效率降低，户内暖气片散热效果差等问题，造成室内温度不达标。应在采暖期结束后通过维修和更换供暖设备来改善。

新供热小区采暖用户家中暖气不热，多为入户滤网堵塞造成，建议用户在供热期间定期清理入户除污器滤网；在停暖后，对其彻底清洗。首次供热由于楼与楼之间、楼层之间的平衡阀没有调试到位，造成小区或楼层之间出现冷热不均，应在供热前期调试解决。

业主私自改动家里的暖气设施，如增加暖气片数量，暖气片改地暖，加装循环泵等，都会造成户内或楼层之间出现冷热不均的问题。

该负责人表示，《河南省集中供热管理试行办法》和《洛阳市集中供热条例》均明文规定，热用户不得擅自拆改供热设施与安装热水循环装置。

该负责人提醒广大市民，在暖气片供热系统中，请勿擅自将家中暖气片改为地暖。如果有改造家中暖气设施的打算，直管小区热用户一定要向热力公司申请，非直管小区热用户应与物业公司联系并征得同意，同时聘请具有专业资质的人员施工。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 李冀瑶）