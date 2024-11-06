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最新消息！洛阳13所学校拟注销
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.15 16:34
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　　最新消息！洛阳13所学校拟注销。快来看看吧！

　　拟申请注销登记公告

　　●洛阳伊滨区庞村镇赵屯小学

　　●洛阳伊滨区庞村镇掘山小学

　　●洛阳伊滨区庞村镇草店小学

　　●洛阳伊滨区庞村镇门庄小学

　　●洛阳市彭店小学(原洛阳伊滨区庞村镇彭店小学)

　　●洛阳市李东小学(原洛阳伊滨区李村镇李东小学)

　　●洛阳市康庄小学(原洛阳伊滨区诸葛镇康庄小学)

　　●洛阳市安澜小学(原洛阳市伊滨区职业教育中心)

　　●洛阳伊滨区诸葛镇梁村小学

　　●洛阳伊滨区诸葛镇上徐马小学

　　●洛阳伊滨区诸葛镇西山张小学

　　●洛阳伊滨区寇店镇韩寨小学

　　●洛阳市水泉小学(原洛阳伊滨区寇店镇水泉小学)

　　拟向事业单位登记管理机关申请注销登记，现已成立清算组。请债权人自2025年3月13日起90天内向本清算组申报债权，特此公告。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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