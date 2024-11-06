最新消息！洛阳13所学校拟注销。
最新消息！洛阳13所学校拟注销。
最新消息！洛阳13所学校拟注销。快来看看吧！
拟申请注销登记公告
●洛阳伊滨区庞村镇赵屯小学
●洛阳伊滨区庞村镇掘山小学
●洛阳伊滨区庞村镇草店小学
●洛阳伊滨区庞村镇门庄小学
●洛阳市彭店小学(原洛阳伊滨区庞村镇彭店小学)
●洛阳市李东小学(原洛阳伊滨区李村镇李东小学)
●洛阳市康庄小学(原洛阳伊滨区诸葛镇康庄小学)
●洛阳市安澜小学(原洛阳市伊滨区职业教育中心)
●洛阳伊滨区诸葛镇梁村小学
●洛阳伊滨区诸葛镇上徐马小学
●洛阳伊滨区诸葛镇西山张小学
●洛阳伊滨区寇店镇韩寨小学
●洛阳市水泉小学(原洛阳伊滨区寇店镇水泉小学)
拟向事业单位登记管理机关申请注销登记，现已成立清算组。请债权人自2025年3月13日起90天内向本清算组申报债权，特此公告。⑥
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