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事关黄金消费！洛阳发布消费警示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.14 11:30
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　　今年以来，黄金价格屡创新高，黄金消费市场火爆。然而，黄金消费、以旧换新、黄金回收、黄金托管等交易也带来了不少消费问题，比如克重缩水、虚假宣传、承诺不兑现、托管跑路等。

　　“3·15国际消费者权益日”临近，今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布黄金消费警示——

　　了解商家资质。黄金属于贵重物品，价值较高，消费者在购买时应选择信誉度比较好的商场、知名品牌专卖店、可靠的官方平台进行购买。购买前应当多查询、多对比，重点查看产品标签，了解产品规格、型号、重量、含量、生产商等产品信息，对克量有要求的，应当场称重核实。千万不要贪图便宜，购买时应尽量让商家提供带有鉴定的证书，并注意保存。

　　了解黄金饰品的计价方式。当前，市场上黄金饰品销售分为两大类，一类为按件计价，即“一口价”黄金饰品，按照饰品工艺难度标价售卖；另一类为按克计价，按照饰品的克重、黄金每克的售价以及饰品的工艺费相结合标价售卖。按件计价的一般款式多样，外形精美，但售价较高；按克计价的价格按照克数计算，透明度较高。消费者在购买时应根据自己需要谨慎选择。

　　了解换购规则。购买黄金时应详细了解商家换购规则，特别是“一口价”黄金饰品与以克论价的黄金饰品是怎样调换的、明确可以换购金首饰种类、换购时间、是否需要支付加工费、是否换大不换小，回收价和差价怎么计算等内容，警惕销售话术，对于商家口头承诺的终身免费换新等保证事项，也应该书面标明，以便发生消费纠纷时有合法的依据。对于商家提出“黄金免费换”“零工费换新款”等销售话术，消费者要保持警惕。

　　购买后确认发票内容。消费者在购买首饰时，应当索要发票或交易凭证，发票或交易凭证应当载明商品名称、规格型号、重量、计价方式、价款等必要内容。消费者应仔细核对发票内容是否与实际相符，并仔细阅读发票背后相关条款特别是容易引发纠纷的条款，如有疑问应要求商家进行逐条解释，理解并同意之后方可签字确认。

　　当您的消费合法权益受到侵害时，请及时拨打12315热线求助，或通过全国12315平台门户网站、App、微信小程序、支付宝小程序、百度小程序等渠道提交投诉举报，依法维护自身合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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