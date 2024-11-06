提升农业综合生产能力 夯实乡村振兴基础支撑

昨日，全市春季农业生产、高标准农田建设暨农村沟渠连通整治现场推进会在偃师区召开，部署当前重点工作。 昨日，全市春季农业生产、高标准农田建设暨农村沟渠连通整治现场推进会在偃师区召开，部署当前重点工作。 会议强调，春季是麦田管理、春耕备耕和农田水利建设的关键时期。要提高思想认识，切实增强责任感和紧迫感，紧抓当前有利时机，统筹推进春季农业生产、高标准农田建设、农田水利建设等重点工作，持续提升农业综合生产能力，为推进乡村全面振兴夯实基础。要抓好高标准农田建设，加快建设进度，严格建设标准，强化质量管理，确保按节点高质量完成任务。要抓好农村沟渠连通整治，强化部门协同，广泛发动群众，尽快实现“有沟渠、能连通”目标，不断提升农田灌溉和防洪排涝能力。要抓好春季麦田管理和病虫害防治，落实单产提升措施，开展农资打假治理，做好气象防灾减灾，确保粮食稳产增产。要抓好农业社会化服务体系建设，建强多元主体，创新服务模式，加快构建组织结构合理、专业水平较高、服务能力较强、服务行为规范、全产业链覆盖的服务体系。要抓好春修水利工程建设，积极争取政策支持，着力形成“完工运行一批、开工建设一批、前期储备一批”的水利工程梯次推进格局。 副市长李刚参加会议并讲话。会议期间，与会代表观摩了偃师区大口镇袁寨村高标准农田建设、翟镇镇四角楼村沟渠连通整治工作成效。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)