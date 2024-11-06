市委宣传部理论学习中心组举行集体学习研讨

昨日，市委宣传部举行理论学习中心组集体学习研讨，深入学习贯彻习近平文化思想，深刻领会习近平总书记关于加强文化遗产保护传承重要论述，统一思想认识，切实做好我市文化遗产保护传承工作。市委常委、宣传部部长徐超文参加并讲话。 昨日，市委宣传部举行理论学习中心组集体学习研讨，深入学习贯彻习近平文化思想，深刻领会习近平总书记关于加强文化遗产保护传承重要论述，统一思想认识，切实做好我市文化遗产保护传承工作。市委常委、宣传部部长徐超文参加并讲话。 此次活动以“联学”形式开展，全市宣传思想文化系统和县(区)委宣传部主要负责同志共同参与。会前，与会人员进行了自学，理论学习中心组成员前往汉魏故城遗址博物馆现场观摩，并邀请市委党校专家作专题辅导。会上，市委宣传部理论学习中心组成员，市文广旅局、市文物局主要负责同志，老城区委、偃师区委宣传部主要负责同志，围绕学习贯彻习近平总书记关于文化遗产保护传承工作重要论述和指示批示精神，结合新修订的文物保护法，联系工作实际，开展研讨交流。 会议强调，要提高政治站位，自觉扛起历史文化遗产保护传承政治责任，在保护历史文化遗产中坚定文化自信，在合理利用中推动守正创新，推动构建大保护格局。要坚持问题导向、强化督导落实，紧盯重点领域、重点地区、关键环节，严格对照法律法规要求，结合各单位职责分工，全面查缺补漏，切实提升文化遗产保护传承工作质效，以绣花功夫守护历史文化遗产、延续历史文脉。要营造浓厚氛围，创新宣传方式方法，加大政策宣传和知识普及力度，形成有利于文化遗产保护传承的良好社会环境，奋力开创历史文化遗产保护传承工作新局面。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)