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深入学习贯彻全国两会精神 狠抓工作落实确保一季度“开门红”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.14 09:08
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　　昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，深入学习贯彻习近平总书记在全国两会期间的重要讲话精神和全国两会精神，传达学习近期省委、市委有关会议精神，通报市四大班子重要工作预安排，统筹协调、决策部署近期重点工作。

　　会议强调，市四大班子办公室、市委各部委要带头先学一步、深学一层，把学习贯彻全国两会精神与贯彻落实省委、市委关于今年工作的部署要求结合起来，聚焦“四高四争先”，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，确保全国两会精神在洛阳落地见效。要紧盯既定目标，加强统筹调度，以拼抢劲头和超常规举措抓紧抓实各项工作，全力以赴推动一季度经济起好步、开好局，为全省发展大局作出更大贡献。要全力做好牡丹文化节各项筹备工作，更加注重有效引流、更加注重拉动消费、更加注重服务保障，明确任务分工，强化统筹协作，高质高效推进各项工作，力求打造极具沉浸感、参与感的盛会。要切实提升网络施政能力，善于通过网络掌握社情民意，及时做好处置引导，真正利用互联网平台有效推动工作。要认真贯彻落实全省党建引领基层高效能治理工作会议精神，聚焦重点领域和突出问题，下更大力气抓好基层治理，着力推进基层治理体系和治理能力现代化。

　　李书杰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 实习生 施亦格)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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