洛阳北玻三元流风机技术有限公司：风机“向上吹” 发展新突破

近日，洛阳北玻三元流风机技术有限公司生产火热，一组组蓝色涂装的风机陆续下线、打包、运向远方，目的地不是昔日的工厂生产车间，而是游园商场内的各个娱乐风洞项目。

近日，洛阳北玻三元流风机技术有限公司生产火热，一组组蓝色涂装的风机陆续下线、打包、运向远方，目的地不是昔日的工厂生产车间，而是游园商场内的各个娱乐风洞项目。

作为近年走俏全球的沉浸式娱乐装置代表，娱乐风洞是一种空中悬浮装置，可通过强大的垂直风洞产生自下而上的气流，将人在密闭空间里吹起来，使其体验近似真实跳伞和飞行的奇妙感觉。

与常规工业设备相比，娱乐风洞对风机的核心要求更高——

首先是高效稳定，风机需要在每秒0到75米的风速范围内实现对气流的精准控制，保障设备正常运转；其次是节能降耗，在提供不同风量的各个区间，风机都要实现高效运行，有效降低风洞运营成本。由于娱乐风洞面向公众，且场馆大小不同，这就要求风机须具备较高安全性能，且能够与不同直径风洞的性能和安装空间适配，满足极其严苛的空间要求。

为满足相关需求，北玻三元流风机通过构建“气动—材料—控制”技术三角，成功推出了高效、可靠且节能的解决方案。依托其积极推进的三元流叶轮设计，该企业在娱乐风洞用风机上积极应用流体动力学仿真技术，持续优化叶片空间曲面形态，有效减少了气流扰动和气流分离损失。

在软件设计上，针对娱乐风洞运行时的风速即时切换，北玻三元流风机采用智能变频控制搭载自适应控制算法，可实现风速毫秒级响应，误差率小于0.5%。此外，在制造过程中，该企业还通过不断强化产品环境适应性，保障风机在-30℃至50℃环境下都能够稳定运行。

目前，北玻三元流风机已与世界知名娱乐风洞解决方案提供商合作，成为其全球指定风机供应企业。除了在国内多个城市稳定布局，企业还走出国门，迄今已为全球10余个国家超30座娱乐风洞场馆提供产品支持，进一步为在国际高端风机市场擦亮“中国制造”品牌贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张玉书 熊一繁）