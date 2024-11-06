工伤预防进企业 织密安全防护网

昨日，在洛阳市泓源市政工程有限责任公司，职工们与讲师面对面交流。这场内容丰富的工伤预防宣传培训活动提升了企业职工工伤预防意识和能力，为企业生产织密了安全防护网。

昨日，在洛阳市泓源市政工程有限责任公司，职工们与讲师面对面交流。这场内容丰富的工伤预防宣传培训活动提升了企业职工工伤预防意识和能力，为企业生产织密了安全防护网。

本次活动由洛阳市工伤预防联席会主办，邀请工伤预防领域的专家进行授课，培训内容涵盖工伤、工伤保险、工伤认定流程、安全基础知识、紧急情况处理、自救互救及事故案例等多个方面。专家深入浅出地讲解了工伤预防的重要性、工伤认定程序及安全生产操作规程等。

“此次宣传培训非常及时、必要，对企业做好工伤预防工作具有重要指导意义。”该公司负责人表示，公司将以此培训为契机，不断完善工伤预防措施，为职工创造安全、健康的工作环境，杜绝安全事故发生。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 文/图)