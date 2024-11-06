“3·15”将至 洛阳开展消防产品质量专项检查

“3·15”国际消费者权益日临近，为加强消防产品质量监督管理，洛阳市消防救援支队联合洛阳市市场监管局开展消防产品质量专项检查行动。

“3·15”国际消费者权益日临近，为加强消防产品质量监督管理，洛阳市消防救援支队联合洛阳市市场监管局开展消防产品质量专项检查行动。

联合检查组对辖区内消防器材销售机构进行了突击检查，重点检查了独立式感烟火灾探测报警器、灭火器、消火栓、消防水带、消防水枪、过滤式消防自救呼吸器、消防应急灯具等常用消防产品质量情况。

此次专项检查行动采取现场检查判定和抽样送检相结合的方式进行。正规消防器材产品表面有清晰的产品标志和质量检测标志，如产品合格证、产品身份证标识、检测报告、国家强制3C认证等。行动中，执法人员对照产品质量检验报告和证书等资料仔细核查，对无法判断质量的消防产品按比例抽取样品送检。

市民如需购买消防产品，建议前往正规消防器材商店或消防器材厂家购买。如发现假冒伪劣消防产品，可拨打12315举报。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 王倩 王晨泽 文/图）