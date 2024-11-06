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守护夕阳红 金融暖人心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.03.13 17:59
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　　为积极践行金融工作政治性、人民性，切实提升老年群体的金融素养和金融风险防范意识，近日，交通银行洛阳分行先后前往社区养老服务中心和公益福利养老院，开展了以“保障金融权益、助力美好生活”为主题的3.15消费者权益保护金融教育宣传活动，为老年客户群体送上了一份特别的关怀。

　　此次活动内容丰富多样，针对性强。交通银行工作人员针对老年群体的特点和需求，精心准备了丰富实用的金融知识内容，以通俗易懂的语言，深入剖析了非法金融中介、恶意代理维权、虛假征信修复等典型案例。在讲解过程中，穿插大量生动真实的故事，让老人们听得津津有味，也对金融陷阱的危害有了更深刻的认识。同时，为提升老人们的生活质量，将服务关怀落到实处，活动现场设立了“爱心助老服务区”，服务区内有医生团队健康义诊，有专业理发师义务理发，有手工艺人现场非遗草编，还特别邀请了名家中医出诊现场为老人们讲解春季养生。养老院工作人员纷纷称赞：“这次活动丰富多彩，又贴近老人们的需求，将爱心与关怀实实在在地送到这些孤独老人的心坎上”。

　　在社区养老服务中心，交通银行工作人员以通俗易懂的语言，向老人们介绍如何识别常见的诈骗手段，比如不法分子以“高息回报”“养老项目投资”等名义诱骗老年人投资的案例。老人们认真聆听，不时提出自己的疑问，工作人员都耐心地一一解答。一位参与活动的老人感慨地说：“这些知识太有用了，让我们以后遇到类似情况心里有底，知道怎么防范。”

　　在公益福利养老院，交通银行工作人员以“金融知识小课堂”形式，结合老年人日常生活场景，用通俗易懂的语言揭露养老诈骗常见手段。通过“假冒亲友求助”“高息理财陷阱”“保健品骗局”等典型案例，详细讲解诈骗话术与防范要点，提醒老人们“不轻信陌生电话、不透露个人信息、不盲目转账汇款”。工作人员还为老人们发放了《姣姣说消保》等宣传手册，并讲解人民币防伪特征、安全用卡注意事项等实用知识。

　　交通银行洛阳分行相关负责人表示，老年群体是金融消费的弱势群体，也是银行重点关爱对象。此次走进养老服务中心、公益养老福利院，既是落实“金融为民”理念的实践，也是履行社会责任的体现。未来，交通银行洛阳分行将持续深化消费者权益保护工作，针对老年客户等特殊群体的需求，不断创新金融服务和宣传形式，积极履行社会责任，为构建和谐稳定的金融环境贡献力量，助力老年群体享受更加美好的金融生活。
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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