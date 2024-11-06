“3·15”当天，洛阳这些活动等您来！

今日记者从洛阳市消费者权益保护中心获悉，3月15日当天，该中心将推出“线上+线下”相结合的系列便民服务活动，全方位维护消费者合法权益。

今日记者从洛阳市消费者权益保护中心获悉，3月15日当天，该中心将推出“线上+线下”相结合的系列便民服务活动，全方位维护消费者合法权益。

【线下活动】

设置12315投诉平台，现场受理消费者投诉；公益律师团律师现场解答消费纠纷类疑难问题并支招；汽车、快递领域维权专家解答法律问题。

“手机变移动砝码”活动，工作人员用经过严格检定的公平秤对手机进行精确称重，并在手机背面加贴统一印制的重量标签，把普通手机变身为便携式“砝码”，便于消费者在购物时判断商家使用的电子计价秤是否准确。

上述活动地址：洛阳市市场监管局北院广场(西工区解放路13号)，乘坐2路、6路、11路、14路、41路、61路等公交车可到。

3月15日当天，洛阳8家药店开展“过期药品回收活动”，不捆绑、搭售药品，无论是否拆封都应收尽收。这8家药店分别是：

1.河南百家好一生医药连锁有限公司医药健康城

地址：涧西区景华路35号

2.河南百家好一生医药连锁有限公司政和路店

地址：洛阳市洛龙区政和路丹尼斯百货正门口

3.洛阳一杆秤大药房有限公司华林路店

地址：洛阳市瀍河区华林路与九都东路交叉口北20米路东

4.洛阳一杆秤大药房有限公司中州中路店

地址：洛阳市西工区中州中路天盛壹佰一楼东厅

5.洛阳一杆秤大药房有限公司安乐店

地址：洛阳市洛龙区龙门大道洛龙区第一实验小学路口

6.洛阳一杆秤大药房有限公司中州西路店

地址：洛阳市涧西区中州西路与周山大道交叉口向西50米路北

7.洛阳一杆秤大药房有限公司洛邑店

地址：洛阳市高新区南昌路与南苑路交叉口向西100米滨河新村旁边

8.洛阳一杆秤大药房有限公司谷水店

地址：洛阳市涧西区谷水金地苑楼下门面房