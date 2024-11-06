不少于950户！洛阳今年将为困难重度残疾人进行家庭无障碍改造

13日，记者从2025年洛阳残联工作会议上获悉，今年洛阳将开展无障碍设施体验活动，为不少于950户困难重度残疾人进行家庭无障碍改造，培训残疾人不少于2890人次，进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，持续推动全市残疾人事业全面发展、高质量发展。

13日，记者从2025年洛阳残联工作会议上获悉，今年洛阳将开展无障碍设施体验活动，为不少于950户困难重度残疾人进行家庭无障碍改造，培训残疾人不少于2890人次，进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，持续推动全市残疾人事业全面发展、高质量发展。 13日，记者从2025年洛阳残联工作会议上获悉，今年洛阳将开展无障碍设施体验活动，为不少于950户困难重度残疾人进行家庭无障碍改造，培训残疾人不少于2890人次，进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，持续推动全市残疾人事业全面发展、高质量发展。 ●巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。为264名农村困难残疾人提供实用技术培训，推进实施金融助残服务项目，增强创业增收能力。 ●织密强化残疾人社会保障网。继续实施“阳光家园计划”项目，为684名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务补贴。支持商业保险机构开发适合残疾人的意外伤害、补充养老、补充医疗等商业保险，鼓励有条件的县区为残疾人购买商业保险。 ●多措并举助力残疾人就业创业。全年培训残疾人不少于2890人次，规范按比例安排残疾人就业工作，推动机关、事业单位、国企带头安置残疾人就业。 ●加快实施残疾儿童康复救助民生实事。全年康复救助残疾儿童不少于1820人，确保符合条件的残疾儿童应救尽救。健全残疾儿童筛查、诊断、救助衔接机制，开展孤独症儿童关爱促进行动。 ●加强五级残疾人康复服务体系建设。指导汝阳县、孟津区先行先试，2025年实现所有乡镇(街道)卫生院、社区卫生服务中心残疾人康复站(室)设置率达到80%以上。 ●持续开展残疾人精准康复服务行动。落实残疾人基本型辅助器具补贴政策，推广实施中途失明者、中途失聪者、脊髓损伤者、成年智力障碍者、稳定期精神障碍者等残疾人自助互助康复服务项目。残疾人得到基本康复服务、辅助器具适配比例达到90%以上。 ●持续推进无障碍环境建设。开展无障碍设施体验活动,优先保障“三类户”改造需求，为不少于950户困难重度残疾人进行家庭无障碍改造。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 崔婕 文/图）