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3月15日上午，洛阳消费维权“直通车”和你一起现场维权
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.13 16:50
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　　受理消费纠纷，“直通车”现场维权！今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，3月15日上午，该中心将派出消费维权“直通车”，消费者到现场投诉相关问题后如有需要，工作人员将和消费者一起到商家“面对面”，协调解决相关问题。

　　当天，市场监管人员将集中受理涉及市场监管领域消费纠纷事项及群众举报，现场解答各类政策咨询和快速处置投诉举报；通信运营商(移动、联通、电信)客服专员将现场解答套餐资费、合同履约等服务相关问题，并现场处理消费者诉求事项。

　　活动时间：3月15日8：30时至12：00时。

　　活动地点：洛阳市市场监督管理局北院(西工区解放北路13号)12315面诉接待大厅，可乘坐2路、6路、11路、14路、41路、61路等公交车到达。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 吴笑兵 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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