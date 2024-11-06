金融活水 润泽企业绽放“普惠之花” ——建行洛阳分行以“云税贷”提速针织企业扩建升级

在国家大力倡导支持小微企业发展的大背景下，建设银行洛阳分行积极履行大行担当，发挥金融科技优势，创新推出“云税贷”产品，以科技赋能普惠金融，成功为偃师某针织有限公司快速融资，解决了其扩建升级的资金瓶颈，彰显了建行在促进地方经济发展中的积极作用。

在国家大力倡导支持小微企业发展的大背景下，建设银行洛阳分行积极履行大行担当，发挥金融科技优势，创新推出“云税贷”产品，以科技赋能普惠金融，成功为偃师某针织有限公司快速融资，解决了其扩建升级的资金瓶颈，彰显了建行在促进地方经济发展中的积极作用。

随着我国经济结构转型步伐加快，小微企业作为国民经济的重要组成部分，面临着前所未有的发展机遇与挑战。然而，融资难、融资贵等问题长期困扰着这些企业的成长壮大。在此背景下，建设银行洛阳分行秉承“以人民为中心”的发展理念，全面贯彻支持小微企业融资协调工作机制，积极探索金融创新路径，力求破解小微企业融资难题，为其注入强劲的发展动能。

偃师市某针织有限公司，作为当地知名的小微企业之一，主营业务涵盖各类针织品的生产和销售，年销售额稳定在5000万元左右。近年来，得益于国内外市场的拓展，该公司订单量显著增加，迫切需要扩大生产能力，以满足日益增长的客户需求。然而，由于缺少有效的抵押资产，加之传统贷款程序繁琐、审批周期较长，使得企业在短期内难以获得所需资金，面临100万元的资金缺口，这无疑成为制约企业发展的一大障碍。

面对这一困境，建行洛阳分行展现出了敏锐的市场洞察力和高效的执行力。今年1月17日，该企业负责人联系建行，寻求融资解决方案。建行客户经理迅速响应，不仅提供了详尽的产品介绍，还在第一时间安排上门服务，协助企业完成了对公账户的开立。值得一提的是，从初步咨询到正式开户，整个过程仅仅用了半天时间，展现了建行服务的高效率和人性化。

接下来的故事更是令人赞叹不已。利用“建行惠懂你”APP，企业负责人轻松提交了“云税贷”申请。依托先进的银税互动平台，建行能够迅速调取企业近三年的纳税记录，结合行业发展趋势和企业经营状况，智能评估信用等级，最终在短短五分钟内，便为企业批复了100万元的授信额度，年化利率低至3.45%。这种基于大数据分析的快速决策，不仅大大简化了贷款流程，降低了融资成本，更为重要的是，它让企业真切感受到了普惠金融的力量。

最后一步同样关键。通过人脸识别验证，企业负责人在“建行惠懂你”APP上一键发起贷款支用请求，资金瞬间到账，全程实现了电子化操作，省去了繁复的纸质文件往来。从最初的咨询到最终的放款，整个过程耗时不到八个小时，堪称业界典范。

对于企业而言，“云税贷”的到来犹如一场及时雨，不仅解决了燃眉之急，更为其后续的扩建和设备更新提供了坚实的财务保障。据企业负责人透露，凭借这笔宝贵的资金，他们已经顺利完成厂房扩建和生产线升级，预计年产能将提升30%，为即将到来的新一轮订单高峰打下了坚实的基础。

此次合作的成功，不仅是建行洛阳分行深耕普惠金融市场的一次生动实践，也是金融机构与实体经济深度融合的典范之作。未来，建行洛阳分行将持续深化支持小微企业融资协调工作机制，不断创新金融服务模式，努力打造更加多元、便捷、贴心的服务体系，为小微企业提供更多定制化的金融解决方案，共同推动地方经济高质量发展，让“普惠之花”在中原大地绚丽绽放！(郝明丽 赵彩艺)