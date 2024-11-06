代表委员回来了丨特种机器人“兵团”加速跑

从北京到洛阳，3月12日，一回到熟悉的生产车间，全国人大代表、中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”)生产计划部员工邢京龙谈起机器人产品矩阵时，劲头更足了，“未来已来，推进特种机器人产业高质量发展正当其时！”

河南日报记者 李鹏

从北京到洛阳，3月12日，一回到熟悉的生产车间，全国人大代表、中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”)生产计划部员工邢京龙谈起机器人产品矩阵时，劲头更足了，“未来已来，推进特种机器人产业高质量发展正当其时！”

从年初爆火的宇树机器人表演到全球关注的DeepSeek，都充分展现了我国在人工智能领域的巨大市场规模和丰富的应用场景。“人工智能+”以及机器人产业发展等话题成为今年全国两会议论的焦点。

这也让多次参加全国两会的邢京龙感到格外振奋。翻开随身携带的笔记本，密密麻麻记录着的学思感悟，带给这位产业工人更足的底气和更清晰的思路。

作为机器人领域的重要分支，特种机器人凭借环境适应性强、任务执行效率高等特点，在工业、救援、医疗等领域展现出巨大的应用潜力。

“与人们常见的服务型机器人不同，特种机器人拥有极为灵敏的‘眼耳鼻腿’，爬坡过坎、跋山涉水，样样在行。”邢京龙说，它们能在人不能近、人不能及、人不能为等复杂场景中，实现“换人”作业。

近年来，中信重工大力发展特种机器人产业，目前已开发出由130余款功能多样的机器人组成的特种机器人“兵团”。

作为一名来自生产一线的全国人大代表，邢京龙在与工友们的日常交流和产业调研中也发现，尽管特种机器人发展迅速，但仍存在部分核心技术有短板、复杂环境应用突破难、产业协同不足、应用生态尚未健全等问题。他认为，应进一步加强国家级特种机器人创新中心等创新平台的建设。

今年政府工作报告提出，持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。

政策引领，步履匆匆。“咱们的特种机器人‘兵团’得加速跑！我们要提升关键环节、核心零部件的国产化能力，不断拓宽机器人特殊作业应用场景，为新技术、新装备提供更加多样化的解决方案。”邢京龙第一时间向工友们宣讲全国两会精神时说。①