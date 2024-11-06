洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

代表委员回来了丨特种机器人“兵团”加速跑
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南日报 2025.03.13 11:23
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　河南日报记者 李鹏

　　从北京到洛阳，3月12日，一回到熟悉的生产车间，全国人大代表、中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”)生产计划部员工邢京龙谈起机器人产品矩阵时，劲头更足了，“未来已来，推进特种机器人产业高质量发展正当其时！”

　　从年初爆火的宇树机器人表演到全球关注的DeepSeek，都充分展现了我国在人工智能领域的巨大市场规模和丰富的应用场景。“人工智能+”以及机器人产业发展等话题成为今年全国两会议论的焦点。

　　这也让多次参加全国两会的邢京龙感到格外振奋。翻开随身携带的笔记本，密密麻麻记录着的学思感悟，带给这位产业工人更足的底气和更清晰的思路。

　　作为机器人领域的重要分支，特种机器人凭借环境适应性强、任务执行效率高等特点，在工业、救援、医疗等领域展现出巨大的应用潜力。

　　“与人们常见的服务型机器人不同，特种机器人拥有极为灵敏的‘眼耳鼻腿’，爬坡过坎、跋山涉水，样样在行。”邢京龙说，它们能在人不能近、人不能及、人不能为等复杂场景中，实现“换人”作业。

　　近年来，中信重工大力发展特种机器人产业，目前已开发出由130余款功能多样的机器人组成的特种机器人“兵团”。

　　作为一名来自生产一线的全国人大代表，邢京龙在与工友们的日常交流和产业调研中也发现，尽管特种机器人发展迅速，但仍存在部分核心技术有短板、复杂环境应用突破难、产业协同不足、应用生态尚未健全等问题。他认为，应进一步加强国家级特种机器人创新中心等创新平台的建设。

　　今年政府工作报告提出，持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。

　　政策引领，步履匆匆。“咱们的特种机器人‘兵团’得加速跑！我们要提升关键环节、核心零部件的国产化能力，不断拓宽机器人特殊作业应用场景，为新技术、新装备提供更加多样化的解决方案。”邢京龙第一时间向工友们宣讲全国两会精神时说。①
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    抓住春季黄金期！中医调理帮助孩子“蹿个儿”
    抓住春季黄金期！中医调理帮助孩子“蹿个儿”
    抓住春季黄金期！中医调理帮助孩子“蹿个儿”
        春天万物生长，也是孩子长高的黄金期。儿科医生提醒：此时阳气升发，通过中医调理，不仅能助孩子“蹿个儿”...
  • ·中医护理专科门诊亮相洛阳，特色服务惠及市民
  • ·防噎食保命指南：这些吃饭细节每个家庭都要知道
  • ·春季养肝可以吃逍遥丸吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳牡丹最佳观赏期预测！涉及王...
  • 洛阳出台政策推行“房票安置”模式
  • 车辆在严管路段停留30秒被抓拍罚...
  • 上阳宫蹦唐迪！洛阳再添沉浸式消...
  • 十二届市委第九轮巡察任务分工
  • 2025年全市春季义务植树活动举行 ...
  • 有效期5年！洛阳市60至69周岁老年...
  • 事关公务员考试！来看“九问九答”
  • 伊滨区智能化农业产业园：发展智...
  • 洛阳围棋国手时越重返等级分前十
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    一支黄花

    红颈尾鹀

    争分夺秒

    喜鹊报春
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605