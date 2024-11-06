对消费投诉100%回访！洛阳全力营造良好消费环境

洛报融媒记者从13日举行的洛阳市“3·15国际消费者权益日”新闻发布会了解到，2025年，洛阳市市场监管局将持续加大消费者权益保护力度，重点落实国家《优化消费环境三年行动方案(2025—2027年)》，努力营造安心、放心、舒心的消费环境，激发消费活力。

洛报融媒记者从13日举行的洛阳市“3·15国际消费者权益日”新闻发布会了解到，2025年，洛阳市市场监管局将持续加大消费者权益保护力度，重点落实国家《优化消费环境三年行动方案(2025—2027年)》，努力营造安心、放心、舒心的消费环境，激发消费活力。 洛报融媒记者从13日举行的洛阳市“3·15国际消费者权益日”新闻发布会了解到，2025年，洛阳市市场监管局将持续加大消费者权益保护力度，重点落实国家《优化消费环境三年行动方案(2025—2027年)》，努力营造安心、放心、舒心的消费环境，激发消费活力。 截至2024年底，洛阳已建立ODR(在线消费纠纷解决)企业1076家，共受理投诉16246件，和解率98.32%；新增“消费维权服务站”401个，全市累计建设1534家，共受理各类诉求20151件，和解率98.52%；新增“线下无理由退货承诺主体”387家，全市累计发展1306家，累计退货金额662.1万元。 2025年，洛阳将大力发展ODR企业，推动消费纠纷在线和解；聚焦线下购物消费堵点，深入推进线下购物无理由退货工作，提升消费者购物体验；确保12315热线24小时畅通，确保群众诉求“事事有着落、件件有回音”，对消费投诉100%回访，进一步提升服务质量。围绕消费“热点”和“痛点”问题，靶向开展行政指导约谈，确保企业在经营过程中主动维护消费者权益，切实落实主体责任。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 文/图)