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2024年，洛阳市为消费者挽回经济损失5130余万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.13 13:24
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　　12日举行的洛阳市“3·15国际消费者权益日”新闻发布会透露，2024年，洛阳12315三级执法网络共受理咨询投诉举报34万余件，同比增长5.4%，五年来增速首次大幅下降，为消费者挽回经济损失5130余万元；举报2.8万件，均依法进行查办。

　　2024年，洛阳持续加强放心消费环境建设，创新提出并落实“五分钟响应、半小时到场、当日办结、先行赔付”维权机制，连续4年在全国百城消费者满意度测评中位列全省第一。

　　洛阳始终站位“放管服效”改革前沿关口，推行“全市通办+智能审批”模式，国家总局授权洛阳开展强制退出试点，全省率先实现信用修复、信用查询“一件事”一站式办理。2024年，洛阳新设经营主体11.3万户，经营主体总量突破74万户，企业个体比达44.33%，高于全省4个百分点，排名全省第二，筑牢实体经济健康发展根基。

　　与此同时，洛阳统筹推进质量强市战略，17家领军企业荣膺“美豫名品”，总量位居全省第二，建立全市缺陷消费品“信息采集—风险研判—缺陷召回”闭环管理体系，重点针对儿童和学生用品领域开展专项整治，为消费者构建“事前预防+事后救济”双重保障。

　　知识产权创新发展方面，为创新主体提供专利快速审查、确权、知识产权维权、运用、转化等事项的一站式服务，高效化解和处理知识产权纠纷。2024年，洛阳已有1989件高质量专利通过保护中心专利快速审查通道提交申请，发明、实用新型、外观专利平均授权周期缩短85%；中心处理知识产权纠纷528件，调解成功率超80%，案件办理周期压缩50%以上。

　　针对群众关心的食品安全问题，洛阳开展了校园食品、肉类产品、网络餐饮等一系列专项执法行动，抽检食品2.67万批次，市级监督抽检合格率97.46%，省级评价性抽检合格率99.33%，实现学校食堂“明厨亮灶”全覆盖，筑牢食品安全防线。聚焦消费热点，开展“铁拳”“双打”、反不正当竞争、涉企收费等专项执法检查，查办各类违法案件4850起。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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