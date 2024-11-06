持续推进中心城区教育提质 切实改善学生学习生活环境

昨日，我市召开中心城区教育提质工作现场会，副市长李新红参加会议。 昨日，我市召开中心城区教育提质工作现场会，副市长李新红参加会议。 与会人员前往伊滨区枫叶路小学、诸葛中学，瀍河区君河湾小学，涧西区联盟路初级中学、东方二中、理工学院附中等地，实地察看学生学习生活环境，详细了解家长驿站建设、腾退校园利用、学校周边交通组织导改及未迁建高中改造提升等工作推进情况。 李新红指出，市委市政府高度重视中心城区教育提质工作，下大力气优化教育资源布局，补齐义务教育短板，改善学生学习生活环境。要加快腾退校园改造提升，坚持问题导向，细化工作方案，优化完善学生学习、就餐、住宿环境，全面提升校园品质、形象和功能。要全力推动家长驿站建设，按照“能建则建”原则，充分运用市场手段，盘活闲置场地，融入家长接送休息、家校信息交流、家庭教育分享等功能，形成家校社协同育人合力。要着力改善义务教育阶段学生学习生活环境，紧盯校园基础设施短板，切实解决寄宿制学生“洗澡难”等突出问题，让孩子们住得舒心、吃得放心、学得开心。要持续优化校园周边交通环境，坚持因地制宜、一校一策，统筹考虑严管路段设置、公交线路规划、社会车辆停放等因素，聚焦“小切口”、实行“微改造”、服务“大民生”，不断增强群众获得感幸福感安全感。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)