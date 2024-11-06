收集绿化带里的落叶是不是“多此一举”？答案你可能想不到

近日，有网友在洛阳网“百姓呼声”平台发帖表示，经常看到绿化工人穿梭于道路两侧的绿化带清理落叶，并打包运走。这名网友认为，树叶是天然肥料，既不影响美观也不影响交通，为何要浪费人力进行收集，这是“多此一举”。

近日，有网友在洛阳网“百姓呼声”平台发帖表示，经常看到绿化工人穿梭于道路两侧的绿化带清理落叶，并打包运走。这名网友认为，树叶是天然肥料，既不影响美观也不影响交通，为何要浪费人力进行收集，这是“多此一举”。

绿化带里的落叶非清不可吗？带着网友的疑问，洛报融媒记者采访了洛阳市园林绿化中心有关负责人，得到的答案是：“要及时清理。”

“落叶季节一般从每年10月持续至次年4月，树叶并不能一次性落完，其间我们会组织绿化工人定期清理绿化带里的枯枝、落叶。”洛阳市园林绿化中心十五队队长刘文龙告诉记者，这些堆积的落叶，并不能直接作为肥料被土壤吸收，如果不及时清理，会形成密闭层，诱发植物病虫害。同时，干枯的落叶如果随风飘散，既影响市容环境，还存在火灾隐患。目前，洛阳市对园林绿化废弃物的主要处理方法是将其“变废为宝，循环利用”。

10日，记者在位于涧西区的一处园林绿化废弃物无害化处理厂看到，一车又一车的绿化废弃物被运送到这里，工人正对其进行分拣，经过粉碎发酵后制作成腐殖土(俗称营养土)。这些腐殖土将回归绿化带及各公园，用于土壤改良等，达到循环利用的目的。

“近年来，在普通腐殖土的基础上，我们又研发了缓释颗粒肥，这种天然肥料可以在土壤中缓慢释放，为月季、牡丹等提供养分。”刘文龙介绍，这也是洛阳市目前唯一一座园林绿化废弃物无害化处理厂。

洛阳市园林绿化中心呼吁广大市民，不要在城市道路绿化带内随意投放生活垃圾和建筑垃圾等，不仅影响植物生长，也为绿化废弃物的分拣带来难度，请爱护环境，共同建设美丽家园。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿）