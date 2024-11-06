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事关公务员考试！来看“九问九答”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.12 15:30
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　　3月15日、16日，河南省2025年度统一考试录用公务员和洛阳市2025年度市直机关公开遴选公务员笔试将举行，洛阳共有42个考点。日前，洛阳市人事考试中心就在洛考生关心的热点问题进行了答疑。

　　1.我报名了河南省2025年度统一考试录用公务员笔试，请问我什么时候可以打印准考证？

　　答：完成报名缴费后，报考人员应在2025年3月10日9:00至16日9:30期间，登录河南人事考试网(http://www.hnrsks.com/)，通过用户名和密码自行查询、下载并打印准考证。

　　2.我在参加河南省2025年度统一考试录用公务员笔试时，可以提前多久进入考场？

　　答：考生可在考试开始前30分钟进入考场。监考员将在考前20分钟左右宣读有关考试注意事项，建议考点是大学的考生提前1个小时到达考点(大学考点距离学校大门口较远)，以免着急走错考点。

　　3.参加河南省2025年度统一考试录用公务员笔试时，入场所需的证件有哪些？

　　答：考生必须带齐两个证件：①有效期内的二代身份证或临时身份证(未携带身份证的，可出具考点辖区公安派出所通过查询全国人口信息系统核准人员身份后办理并注明用途的证明);②准考证，方进入考场，对号入座，两证缺一不可，未带有效身份证件一律不得进入考场。

　　4.如果迟到了，我是否还可以入场参加考试？如果提前作答完毕，我是否可以提前交卷？

　　答：考试开始30分钟后，迟到考生不得进入考场。整个考试过程中，全场封闭，考生不得提前交卷、离场。未经允许擅自离开座位或者考场的，将依据相关规定处理。

　　5.报名参加河南省2025年度统一考试录用公务员笔试，请问我参加考试时应该携带哪些文具？

　　答：考生参加考试可携带的文具仅限于黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮，严禁将各种电子、通信、计算、存储或其他设备带至座位，如考试中发现带至座位则视为作弊。规定以外的随身物品可存放在物品存放处，注意手机等可发声设备，需提前关机，并取消闹钟避免自动开机响铃，影响考试。

　　6.考生是否可以戴手表入场？

　　答：考生可以携带仅能显示时间的非智能手表(机械类手表)，以便掌控作答节奏，合理分配时间。禁止携带具有通讯功能的智能手表、智能手环等设备。

　　7.参加笔试时，我在开考铃响前作答或在考试结束信号发出后继续填涂答题卡，请问会构成违纪吗？

　　答：根据《公务员录用违规违纪行为处理办法》(摘要)第六条第六项之规定，应聘人员在考试开始信号发出前答题，或者在考试结束信号发出后继续答题的，给予其当次该科目考试成绩零分的处理。考试结束，考生应马上放下笔，停止作答并将试卷和答题卡分别反面向上放在桌面上。考场规则和考生准考证等公示信息中，均明确禁止考生在考试开始信号发出前答题，或者在考试结束信号发出后继续答题(包括填涂答题卡)，请考生切勿提前答题或延时作答，以免构成违纪。

　　监考员宣布考试开始后方可答题；监考员宣布考试结束后，应立即停止作答，将试卷、答题卡反扣在桌上，经监考员允许后方可离场。

　　8.我参加了河南省2025年度统一考试录用公务员笔试，请问如何查询考试成绩？

　　答：考生可于2025年4月上旬登录考试录用公务员工作专用网站查询本人笔试成绩和报考职位名次。

　　9.河南省2025年度统一考试录用公务员笔试是否有辅导用书和培训班？

　　答：本次招考不出版也不指定考试辅导用书，不举办也不委托任何机构或者个人举办考试辅导培训班。对于社会上有关公务员考试培训、网站或者出版物等，请广大报考者提高警惕、理性对待，避免上当受骗，防止权益受损。请社会各界加强监督，如发现以上情况，请向相关部门举报，依法依规严肃查处。省公务员主管部门将会同有关部门，共同维护良好的考试秩序，营造公平公正、安全有序的考试环境。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 文章）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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