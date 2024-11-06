有效期5年！洛阳市60至69周岁老年人免费乘坐公交实施方案出炉

近日，《洛阳市60至69周岁老年人免费乘坐公交实施方案》出炉，目前已开始实施，有效期为5年。

近日，《洛阳市60至69周岁老年人免费乘坐公交实施方案》出炉，目前已开始实施，有效期为5年。

该方案明确，此次优惠政策面向户籍在洛阳市范围内(含居住证持有人)，60周岁至69周岁的老年人。每日非高峰时段，上述老年人可免费乘坐公交车；每日高峰时段(7点至9点，17点至19点)，上述老人可享受五折乘车优惠。

若要办理老年优惠卡，本人(也可代办)携带提供二代身份证原件、一张二寸近期正面免冠彩色照片，到洛阳市公交集团各IC卡人工充值点办理。办卡押金12.5元。咨询电话：0379—63192273。

老年优惠卡如何使用

●持老年优惠卡乘车时，先向司乘人员出示带照片的一面接受查验后刷卡；刷卡时将卡平面靠近车载机感应区(7厘米以内)短暂停留，刷卡有效，允许乘车。

●保持卡片平直，不得弯折、烘烤、打孔、浸水，避免与强酸碱等腐蚀性物质接触；保持卡盒完整，以免影响老年优惠卡的正常使用；卡内余额不足时请及时充值。

●一人一卡，不得一人办多张卡；只限本人使用，不得转借给他人；不得私自更换卡上照片。

●老年优惠卡丢失后，须携带卡主二代身份证原件办理挂失，挂失后可按新办卡业务重新办理。卡挂失后即成为无效卡，不可再充值和乘车使用，挂失卡、坏卡无法在公交车上刷卡使用的应照章投币乘车。

●办理退卡手续时，持卡主二代身份证原件及老年优惠卡，证件不全或经核实证件与卡号不符合办卡记录的不予退卡。

温馨提示

●年满60周岁的老年人当月即可办理老年优惠卡。比如：2025年5月20日满60周岁，2025年5月1日起(含5月1日当天)即可办理老年优惠卡。

●市区有8处老年优惠卡办卡地点。

●如有需要，可向洛阳市交通运输局咨询相关政策，电话：0379-63239893。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承）