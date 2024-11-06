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洛阳市医学成果转化中心揭牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.12 08:35
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　　昨日，洛阳市医学成果转化中心在洛阳市中心医院万安院区正式揭牌。这标志着我市在推动医学科研创新与临床实践深度融合方面迈出了重要一步，也为豫西地区医疗卫生事业的高质量发展注入了新的活力。

　　该中心将依托毕利军教授团队的顶尖科研实力和西交大二附院的雄厚技术支撑，深化“院-校-企-研”协同创新模式，重点突破精准医疗、智能诊疗、呼吸系统疾病防治等关键技术，同时积极发挥万安院区“医疗+科研”双平台优势，联动西交大二附院洛阳医院的临床实践资源，构建覆盖豫西、辐射中原的成果转化网络。

　　为了更好地推动医学成果转化，该中心将着力构建“三链融合”创新生态：以临床需求为导向完善创新链，以成果转化为目标优化产业链，以开放协作为路径延伸人才链。重点推进三项举措：搭建产学研用协同平台，深化与广州国家实验室等顶尖科研机构合作；建立“揭榜挂帅”机制，每年投入专项资金支持临床导向型研究；构建全链条服务体系，提供从专利申报到产品孵化的一站式解决方案。

　　作为连接实验室与临床诊疗的桥梁，洛阳市医学成果转化中心将试点“科学家+临床专家+工程师”复合团队模式，建立灵活的人才激励和成果共享机制，未来三年积极孵化具有自主知识产权的医学成果，加速推动科研成果向临床应用的转化进程，力争成为省级医学创新转化示范平台，让更多“洛阳方案”走出实验室，走向全国。

　　揭牌仪式当天恰逢植树节临近，现场还举行了“为万安充植，为健康播种”植树活动。(洛报融媒·洛阳网首席记者 曾宇凌 通讯员 高鸽)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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